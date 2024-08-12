哈萨克斯坦与捷克工业技术制造商深化合作意愿

会议期间，哈萨克斯坦驻捷克大使巴赫特·杜伊森巴耶夫向与会者详细介绍了哈萨克斯坦与捷克两国双边关系的最新进展。他强调了哈萨克斯坦在国内经济发展中的优先事项，特别是吸引外国投资的政策。杜伊森巴耶夫指出，哈萨克斯坦正在进行经济改革，重点发展加工制造业和高附加值技术产业，并致力于现代化公共基础设施。哈萨克斯坦的投资吸引力还体现在其强大的交通物流潜力、邻近区域市场的地理优势、丰富的原材料和能源资源以及政府对投资者的有效支持措施上。此外，哈萨克斯坦在与欧盟战略性原材料合作框架下，正积极推动与捷克在制造业领域的合作，这为未来双方的合作提供了广阔的前景。

捷克制造技术制造商协会的代表在会上介绍了其成员企业的生产能力，并分享了他们在哈萨克斯坦的工作经验。许多捷克制造商在哈萨克斯坦已经建立了良好的声誉，他们的产品在当地市场上获得了积极评价。捷克方面表示，愿意进一步深化与哈萨克斯坦制造企业的合作，探讨在哈萨克斯坦开设服务中心、进行技术转让以及本地化生产的可能性。

双方还讨论了如何加强双边互动，并在制造技术领域建立长期合作伙伴关系的具体措施。

【编译：达娜】