别克帖诺夫与世界海关组织秘书长讨论深化海关合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫与世界海关组织（WCO）秘书长伊恩·桑德斯举行会谈。双方结合哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与世界海关组织负责人此前会谈达成的共识，就进一步深化合作等问题进行了讨论。

会谈期间，双方围绕海关管理、数字化以及交通物流走廊建设等领域进一步加强合作的前景交换了意见。

别克帖诺夫指出，保障跨洲贸易稳定是推动哈萨克斯坦经济发展的重要因素之一。世界海关组织《2025—2028年战略计划：面向互联世界的数据驱动型海关》所确定的优先方向，与哈萨克斯坦当前推进的改革任务相契合。

他表示，将哈萨克斯坦的过境运输潜力与世界海关组织相关工作相结合，有助于在地区形成现代化海关合作模式，在减少不必要障碍的同时确保可靠监管。

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桑德斯强调了进一步发展双边合作、提升海关业务实践水平的重要性。他指出，哈萨克斯坦正积极参与在海关管理领域引入先进标准，并在发展跨里海国际运输路线（TITR）方面发挥着重要的连接作用。

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数据显示，今年前7个月，通过跨里海国际运输路线运输的货物约为35万吨，货运车辆流量约为2.4万辆次。同期，哈萨克斯坦过境货物总量达到1460万吨。

在托卡耶夫总统宣布的“数字化和人工智能年”框架下，哈萨克斯坦正加快在海关管理领域引入现代化解决方案。

其中，统一的KEDEN系统将申报、过境、监管以及与相关国家机关之间的协作流程整合至统一体系。

Smart Cargo平台则整合交通和公共服务、电子许可证以及货物追踪工具。通过信息系统之间的互联互通，可避免企业重复提交数据，并确保有关信息在整个供应链各环节由国家机关统一使用。

会谈结束时，双方表示有意继续推动海关领域合作深入发展。