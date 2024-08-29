哈萨克斯坦与美国多领域合作深化：涵盖贸易、教育与文化

在与印第安纳州州长埃里克·霍尔科姆的会晤中，双方深入探讨了双边及经贸合作，特别是在吸引风险投资方面的合作机会。

此次访问还重点关注了教育领域的合作，大使走访了多所知名高校，包括布卢明顿的印第安纳大学、芝加哥的伊利诺伊大学以及位于厄巴纳-尚佩恩的伊利诺伊大学。会谈中，双方探讨了深化学术合作的可能性，特别是在博拉沙克项目框架下的现有合作、学生交流以及新学术项目的实施。

此外，大使还与哈萨克斯坦学生和教授会面，分享了他对哈萨克斯坦教育发展前景的看法，并强调了他们所学知识对国家发展的重要性。

在芝加哥，阿什克巴耶夫大使与“Cummins”公司领导层进行谈判，讨论了该公司作为柴油和替代燃料发动机及发电机生产领域全球领导者的成就。同时，他还会见了专注于农业技术创新的非政府组织“Agrinovus”的代表。

最后，大使还在芝加哥的哈萨克文化中心与当地哈萨克侨民举行了会谈，讨论了维护侨民权益和利益的工作，强调了文化价值观的推广重要性，并介绍了大使馆的未来计划。

Фото: gov.kz

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【编译：达娜】