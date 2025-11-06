22:42, 06 11月 2025 | GMT +5
托卡耶夫与美国国会议员探讨深化战略伙伴关系
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，11月6日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在华盛顿会见了美国国会众议院议员吉米·帕内塔、卡罗尔·米勒、比尔·休伊曾加和悉妮·卡姆拉格-达夫。
托卡耶夫总统指出，美国国会在推动哈美两国关系发展方面发挥着重要作用，并对国会议员们为促进两国扩大战略伙伴关系所作的贡献表示感谢。
托卡耶夫总统特别强调，由吉米·帕内塔领导的国会“美国—哈萨克斯坦友好小组”正在积极促进两国之间的政治对话深化，同时推动经济合作与人文交流的拓展。
美国是哈萨克斯坦最重要的经济伙伴之一。迄今为止，美国对哈萨克斯坦经济的投资总额已超过1000亿美元，占流向中亚地区外国投资总额的80%。
会谈中，总统向美方代表介绍了哈萨克斯坦正在推进的全面政治与经济现代化改革。国会议员们高度评价哈萨克斯坦的发展潜力，并表示将继续支持两国多领域关系的深化。
托卡耶夫总统还邀请美国国会代表团访问哈萨克斯坦，以进一步推动两国互利合作。
据此前报道，托卡耶夫总统在对美国进行访问期间，会见了进入国际市场的哈萨克斯坦IT初创企业创始人，并听取了他们关于创新项目的介绍。
【编译：阿遥】