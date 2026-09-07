哈萨克斯坦与韩国将合资建设肉类加工厂

相关协议是在阿拉木图举行的哈韩商业论坛框架下签署的。哈萨克斯坦方面由Samsar Investment公司负责实施该项目。

此外，哈萨克斯坦计划向韩国出口1000吨牛肉，总价值达1300万美元。同时，Samsar Investment公司还就每月向韩国市场供应3000吨精炼葵花籽油达成了协议。

论坛成果显示，本次活动共签署了总价值5480万美元的商业文件。来自两国的200多名商界代表参加了此次活动。

由成立已有55年的韩国进口商协会率领的近百名商界代表组成的代表团专程参加了此次商业论坛。

本次会议是今年6月在首尔举行的Korea Import Expo 2026的延续。当时，来自哈萨克斯坦农业和食品工业领域的15家企业参加了该展会，并引起了韩国商界对哈萨克斯坦农产品的兴趣。

“哈萨克斯坦不仅是一个自然资源丰富的国家，也是连接欧洲和亚洲的重要经济及物流中心。除能源、工业和战略性矿产领域的优势外，农业和食品工业的稳定发展，也为哈萨克斯坦进一步扩大和巩固对韩国的商品供应链提供了重要机遇。”韩国进口商协会会长尹英美表示。

哈萨克斯坦与韩国之间的贸易额也在持续增长。2025年，两国商品贸易额达到31.7亿美元，比2024年增长1.3%。

2026年1月至6月，哈萨克斯坦与韩国之间的商品贸易额已达到13亿美元。在此期间，哈萨克斯坦对韩国的商品出口额增长17.2%。

“韩国是哈萨克斯坦重要的贸易和经济伙伴。自1992年建交以来，两国建立的外交和经贸关系一直在相互信任与合作基础上不断发展。对我们而言，不仅要扩大贸易规模，还要增加成品和高附加值商品的出口。”哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长阿依达尔·阿布勒达别阔夫指出。

据此前报道，哈萨克斯坦已正式被纳入韩国雇佣许可制度参与国名单，计划自2028年起通过该机制组织哈萨克斯坦公民赴韩合法就业。