20:11, 14 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦与泰国签署经贸合作协议
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦贸易部消息，哈萨克斯坦与泰国正式签署了一项旨在促进双边长期经贸合作的新协议。该协议为哈萨克斯坦吸引泰国投资者进入其特殊经济区创造了有利条件，这些经济区将提供免税和免除关税等优惠政策。
在14日于阿斯塔纳举行的签署仪式上，哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫与泰国副总理兼商业部长普坦·卫查亚猜共同签署了这一协议。沙卡利耶夫在发言中指出，哈萨克斯坦与泰国之间的贸易额在过去一年增长了35.9%，达到了3.677亿美元，其中哈萨克斯坦的出口额增至5530万美元。
沙卡利耶夫强调，泰国是哈萨克斯坦在东南亚地区的重要贸易伙伴。两国在包括冶金产品、化工品、农业和矿产资源等领域的贸易上，仍有超过9亿美元的巨大增长潜力。他还表示，哈萨克斯坦可以向泰国出口蜂蜜、鱼子酱、肉类食品、高档酒类等优质产品，以进一步丰富双边贸易内容。
双方还探讨了在工业领域的合作，特别是在羊毛加工、织物生产、皮革制造和鞋类生产等领域。哈萨克斯坦为新投资项目提出了一系列优惠政策，以吸引更多的泰国企业在本国投资。
沙卡利耶夫还建议发展航空货运，以促进高附加值商品的贸易。他指出，两国间的有利签证政策应当有助于进一步激发商业活动的活力。
泰国副总理兼商业部长卫查亚猜在会上表示，泰国计划在哈萨克斯坦设立促进对外贸易的代表处，以此作为推动双边贸易关系发展的重要机制，并邀请哈萨克斯坦企业参加在泰国举办的贸易展览会。他还提到，过去五年内，泰国与哈萨克斯坦的总投资额达到了1亿美元。值得一提的是，2017年，哈萨克斯坦在泰国的欧亚经济联盟（EAEU）贸易伙伴排名中名列第二，双边贸易额达到了1.72亿美元。
【编译：达娜】