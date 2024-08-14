哈萨克斯坦与泰国签署经贸合作协议

在14日于阿斯塔纳举行的签署仪式上，哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫与泰国副总理兼商业部长普坦·卫查亚猜共同签署了这一协议。沙卡利耶夫在发言中指出，哈萨克斯坦与泰国之间的贸易额在过去一年增长了35.9%，达到了3.677亿美元，其中哈萨克斯坦的出口额增至5530万美元。

沙卡利耶夫强调，泰国是哈萨克斯坦在东南亚地区的重要贸易伙伴。两国在包括冶金产品、化工品、农业和矿产资源等领域的贸易上，仍有超过9亿美元的巨大增长潜力。他还表示，哈萨克斯坦可以向泰国出口蜂蜜、鱼子酱、肉类食品、高档酒类等优质产品，以进一步丰富双边贸易内容。

双方还探讨了在工业领域的合作，特别是在羊毛加工、织物生产、皮革制造和鞋类生产等领域。哈萨克斯坦为新投资项目提出了一系列优惠政策，以吸引更多的泰国企业在本国投资。

沙卡利耶夫还建议发展航空货运，以促进高附加值商品的贸易。他指出，两国间的有利签证政策应当有助于进一步激发商业活动的活力。

泰国副总理兼商业部长卫查亚猜在会上表示，泰国计划在哈萨克斯坦设立促进对外贸易的代表处，以此作为推动双边贸易关系发展的重要机制，并邀请哈萨克斯坦企业参加在泰国举办的贸易展览会。他还提到，过去五年内，泰国与哈萨克斯坦的总投资额达到了1亿美元。值得一提的是，2017年，哈萨克斯坦在泰国的欧亚经济联盟（EAEU）贸易伙伴排名中名列第二，双边贸易额达到了1.72亿美元。

【编译：达娜】