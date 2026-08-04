哈萨克斯坦与联合国开发计划署推进防洪和灌溉数字化合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫在阿斯塔纳会见联合国开发计划署（UNDP）驻哈萨克斯坦常驻代表卡塔尔齐娜·瓦维尔尼亚，双方就共同推进的合作项目实施进展进行了讨论。

据水资源和灌溉部消息，在日本政府提供的赠款支持下，双方正实施“通过综合水坝管理提升哈萨克斯坦防洪能力”项目。该项目包括在水坝部署洪水预警试点系统、将相关数据接入国家水资源信息系统，以及建立水利工程数字化数据库。

目前，项目已完成洪水预警系统架构设计，建立数字化数据库，并为试点水库构建水动力模型，完成洪水淹没区域情景模拟。

此外，双方正在阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和杰特苏州推进灌溉农田和灌渠数字化工作，重点提升数字化管理水平和水资源计量能力。目前，上述地区100%的农业用地和50%的灌溉渠道已完成数字化，并绘制了土壤湿度分布图。

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双方还开发了集成“供水服务”模块的灌溉用水需求预测系统，可实现灌溉用水申请、水量配额分配以及通过电子数字签名签订供水合同等功能。

在“气候适应型水资源发展”项目第一阶段，哈萨克斯坦国家水文地质局“哈萨克水文地质（Kazgidrogeologiya）”地区分支机构正配备地下水探测仪、野外实验室、钻探设备等现代化装备，以提升科研能力。同时，哈萨克斯坦水利科研院也将更新设备，计划采购各类设备66台（套）。

根据联合国开发计划署、水资源和灌溉部及欧亚开发银行签署的三方协议，三方还将在突厥斯坦州建设区域农民培训中心，推广节水灌溉技术。目前，各方正就培训模式和实践课程进行讨论。

此外，联合国开发计划署正在编制东哈萨克斯坦州肯杰尔利克河水库建设项目可行性研究报告。该项目属于“哈萨克斯坦可持续灌溉农业创业生态系统发展”计划的一部分。

会谈结束后，双方同意进一步完善合作机制，加快推进各项合作项目实施。

努尔吉格托夫表示，在联合国开发计划署支持下，哈萨克斯坦水利行业获得了包括赠款在内的大量资金支持。目前，各项既定计划正按部就班推进，水资源和灌溉部将持续跟踪所有项目实施情况。此次会谈不仅总结了阶段性成果，也为下一步合作明确了方向。