哈萨克斯坦总统与德国总理举行大范围会谈

哈萨克斯坦总统首先感谢朔尔茨总理的热情接待。他同时还指出，哈萨克斯坦高度重视与欧盟的主要合作伙伴——德国之间的合作关系发展。

托卡耶夫表示，阿斯塔纳和柏林一直在各个层面进行积极、相互可靠的政治对话，并在多边舞台框架内建立了密切关系。

当前，德国是哈萨克斯坦经济的主要投资和最大的贸易伙伴之一。德国与中亚地区的贸易额约83%来自哈萨克斯坦。2022年，双边贸易额增长25%，总额达28亿美元。

国家元首指出，进一步加强贸易和经济关系的潜力巨大，哈萨克斯坦有意为尽可能多的德国企业进入国内市场创造一切必要条件。此外，石化、稀有冶金工业、“绿色”能源、交通物流、农业是优先发展领域。

作为具体步骤，托卡耶夫建议成立一个财团，在涉及德国私人投资者的项目融资双边工作组的支持下，实施原材料联合开发项目。

双方着重关注了加强交通过境运输领域的合作。托卡耶夫总统邀请德方积极利用跨里海国际运输路线的潜力，并参与里海阿克套和库里克港口基础设施的开发。同时，总统敦促德方为开发包括“绿色”氢能在内的可再生能源建立更密切的关系。

哈萨克斯坦总统还指出了德国瑞典Svevind Energy公司在曼格斯套州实施的“绿色”氢能生产项目的重要性。

此外，总统还谈到了有关德国放宽哈萨克斯坦公民签证制度的可能性。

德国总理表示，德方有意进一步扩大与哈萨克斯坦之间的全面合作，并高度评价了哈萨克斯坦正在实施的政治和社会经济改革。他强调，确保法治是国家稳定发展和支持外国投资者的最重要条件。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日下午乘专机抵达德国，开始对该国进行正式访问。

德国总理朔尔茨在总理府迎接托卡耶夫总统的到来，并举行双边会晤。