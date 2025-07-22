纪律与教育：国民警卫队中一位八孩之父的坚守

努尔-阿汗·梅尔扎诺维奇曾在大学主修“初级军事训练”专业，坚定选择了军旅生涯。2012年他开启了在国民警卫队的服役之路，2018年调至现部队。

Фото: POLISIA.KZ

从那时起，他始终致力于维护纪律、保障矫正机构公共安全，兢兢业业。

他表示：- 在执行作战任务时，我们严格完成赋予的职责，格外注重警觉与谨慎。作为观察员，必须对工作高度负责。在岗位上严谨的军人，在家庭中也能成为榜样父亲。

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努尔-阿汗不仅是岗位上的楷模，也是家中的典范。他与妻子共同养育两女六男共八个孩子，是备受尊敬的父亲。

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对他而言，“岗位上讲纪律，家庭中重教育”始终是首要原则。

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在国民警卫队中，努尔-阿汗·阿桑中士以坚韧的服役态度脱颖而出，将为国效力视为荣誉。

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像他这样的军人，是国家安宁与社会秩序的可靠支柱。

【编译：木合塔尔·木拉提】