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    09:37, 22 七月份 2025 | GMT +5

    纪律与教育：国民警卫队中一位八孩之父的坚守

    哈萨克国际通讯社讯）努尔-阿汗·阿桑中士是一位成功平衡事业与家庭的真正爱国者，也是一位多子女家庭中的父亲。他目前在哈萨克斯坦内务部国民警卫队位于奇姆肯特的部队服役，担任第二步兵连观察员排的专家。他以一丝不苟的态度履行职责，在部队中威望卓著，其对国家和职责的忠诚堪称年轻士兵的榜样。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    努尔-阿汗·梅尔扎诺维奇曾在大学主修“初级军事训练”专业，坚定选择了军旅生涯。2012年他开启了在国民警卫队的服役之路，2018年调至现部队。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    从那时起，他始终致力于维护纪律、保障矫正机构公共安全，兢兢业业。

    他表示：- 在执行作战任务时，我们严格完成赋予的职责，格外注重警觉与谨慎。作为观察员，必须对工作高度负责。在岗位上严谨的军人，在家庭中也能成为榜样父亲。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    努尔-阿汗不仅是岗位上的楷模，也是家中的典范。他与妻子共同养育两女六男共八个孩子，是备受尊敬的父亲。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    对他而言，“岗位上讲纪律，家庭中重教育”始终是首要原则。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    在国民警卫队中，努尔-阿汗·阿桑中士以坚韧的服役态度脱颖而出，将为国效力视为荣誉。

    Тәртіп пен тәрбие: Ұлттық ұланда 8 баланың әкесі қызмет етеді
    Фото: POLISIA.KZ

    像他这样的军人，是国家安宁与社会秩序的可靠支柱。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 内务部
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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