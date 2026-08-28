哈萨克斯坦与美国探讨水资源净化及循环利用技术合作

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据水资源和灌溉部新闻处消息，应美国IBL Elements Inc.公司邀请，哈萨克斯坦水文地质服务公司董事会第一副主席达吾尔·依布拉耶夫率团对美国俄克拉荷马州进行工作访问。

访问期间，代表团实地考察了当地相关生产设施，详细了解工业水和矿化水净化、循环利用以及从中提取高价值成分等现代技术解决方案。

依布拉耶夫全面了解了相关技术工艺流程，从原水化学成分分析和预处理，到过滤、净化、再利用以及有用成分提取等各个环节。代表团还重点考察了实验室质量控制体系，并就美国技术在哈萨克斯坦水文地质和生产条件下的应用及适应性进行了深入探讨。

“此次访问对哈萨克斯坦而言具有重要的实践意义。俄克拉荷马州工业基础雄厚，资源潜力较大，同时积累了丰富的实践经验。对我们来说，实地了解美国技术如何应用于具体生产环节非常重要。我们认为，将美国的技术经验与哈萨克斯坦的资源潜力结合起来，有望把已经达成的合作共识转化为具体的联合项目。”依布拉耶夫表示。

美方也对进一步深化与哈萨克斯坦的合作前景给予积极评价。IBL Elements Inc.公司负责人利亚·詹金斯表示，公司有意将相关技术方案在哈萨克斯坦落地实施。

“我们始终将哈萨克斯坦视为具有巨大长期合作潜力的国家。哈萨克斯坦拥有所需的资源、专业人才以及实施现代技术项目的广阔空间。我们愿意分享积累的经验，并与哈萨克斯坦伙伴一道，根据当地实际情况调整和完善我们的解决方案。”詹金斯指出。

值得一提的是，尽管地球拥有丰富的水资源，但可直接利用的淡水资源十分有限。因此，合理、高效利用水资源已成为当今世界面临的重要生态环境任务之一。

随着美国寻求构建更加稳定的供应链、实现战略资源来源多元化，并发展新的运输和物流通道，中亚在其对外经济与安全战略中的重要性持续上升。其中，凭借资源禀赋和连接欧亚大陆的地理位置，哈萨克斯坦正成为美国在该地区重点合作伙伴之一。