哈萨克斯坦与美国讨论战略伙伴关系问题

会议由哈萨克斯坦外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林和美国南亚和中亚事务国务卿助理唐纳德·卢共同主持。两国国家机构和政府部门的代表出席。

会上，双方总结了前一阶段共同实施的合作项目，并就双边和区域热点问题进行“对表”。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

双方着重重申了政治和经济领域的合作问题，在特别强调人的维度方面的同时，明确了未来一段时期发展和深化扩大战略伙伴关系的计划

会议就今年3月哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾访问美国期间，同美国国务卿安东尼·布林肯会谈的相关结果进行了讨论。

热赫梅图林指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正在推动的政治和民主改革与哈美双边议程主要问题具有高度一致性。他同时强调，作为双边贸易和经济互动的主要要素之一，发展基础设施项目和运输路线的重要性应得到高度的重视。

会晤期间，双方还讨论了能源和重要矿产领域的合作。

美国方面高度评价哈美两国伙伴关系的稳步发展，并对去年9月“C5+1”元首峰会后启动的项目予以了特别关注。

委员会会议结束时，双方确认愿意进一步落实在互利基础上达成的协议。

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另据外交部消息，访美之行框架下，哈萨克斯坦外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林同美国政府、公共机构和其他利益相关部门的负责任进行了一系列双边会晤。

此外，在与美国民间社会代表举行圆桌会议期间，热赫梅图林详细介绍了哈萨克斯坦在保护人权的国家立法方面开展的一系列改革。

哈美扩大战略伙伴关系委员会第七次会议将于2025年在阿斯塔纳举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】