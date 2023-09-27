哈萨克斯坦与德国双边合作发展迅猛

根据计划，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于9月28~29日，对德意志联邦共和国进行正式访问。访问期间，国家元首将在柏林与德国联邦总理奥拉夫·肖尔茨和联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔举行会谈，并出席中亚国家与德国领导人峰会。此外，托卡耶夫总统还将在柏林全球对话（Berlin Global Dialogue）论坛上发表讲话，并与德国商界代表举行一系列会晤。

德国总统和总理此前曾多次访问哈萨克斯坦。比方说，2023年6月，德国总统施泰因迈尔就曾对哈萨克斯坦进行国事访问，并同哈萨克斯坦总统托卡耶夫就加强哈德战略伙伴关系举行会谈。

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在会晤结束后两国总统共同主持的新闻发布会上，托卡耶夫总统指出，人文领域的合作在加强两国合作关系中发挥着重要作用。

-共有22.6万名德意志族人生活在哈萨克斯坦。他们为哈萨克斯坦的发展提供了巨大的贡献。此外，超过100多万名前哈萨克斯坦德意志族人生活中德国。这是进一步加深两国人民友谊的“金桥”。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦是德国在中亚地区的主要经济合作伙伴，占德国与中亚国家之间贸易的83%。此外，哈萨克斯坦是德国50个主要经济合作伙伴国家，也是该国4大原油供应国家之一。施泰因迈尔也强调了这一点。

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与欧盟之间的关系

在同欧盟之间的经贸合作方面，这一地区已成为哈萨克斯坦主要贸易和投资伙伴。 哈萨克斯坦几乎一半的对外贸易和累计外国投资都属于欧盟。

2023年1月至7月的双边贸易额到234亿美元，其中出口175亿美元，进口59亿美元。作为对比，2022年同期为230.3亿美元。

而2022年全年的贸易额则达400亿美元，较2021年（289亿美元）增长38%。 其中，出口额324亿美元，进口额76亿美元。

2023年第一季度的统计结果显示，来自欧盟的直接外国投资额达到27.4亿美元，较2022年同期增长4%。

2022年全年，欧盟对哈直接投资额为12​​5亿美元，较2021年全年增长23%。

欧盟国家的投资主要来自荷兰、比利时、法国、德国、意大利、塞浦路斯和卢森堡。

简化签证程序

随着哈萨克斯坦与欧洲国家关系的不断深化，哈萨克斯坦与欧盟公民相互之间的互访不断增多。在此背景下，哈萨克斯坦提出了简化签证程序的建议。

在2017年9月和12月举行的欧盟理事会签证工作组期间，大多数欧盟成员国均表示支持简化同哈萨克斯坦之间的签证程序。

哈萨克斯坦外交部持续开展工作，力求简化签证制度以便利哈国公民能够更加便利的前往包括欧盟国家在内的外国。

2023年8月21日至23日，欧洲议会外交委员会主席戴维·麦卡利斯特率代表团访问哈萨克斯坦。此次访问期间，欧洲代表与哈萨克斯坦多个国家机构（包括外交部的官方代表）进行了洽谈。

会谈期间，哈方强调了就为哈国公民推出优化签证制度启动正式磋商的重要性，并表示这一进程将有助于哈萨克斯坦与欧盟的合作。

根据磋商结果，欧洲议会代表支持和同意应采取措施，增加哈萨克斯坦与欧盟国家公民的互访。 哈萨克斯坦外交部今后也将继续朝这个方向努力。

哈萨克斯坦与德国的合作

哈萨克斯坦与德国于1992年2月11日建立外交关系。1992年12月，德意志联邦共和国驻阿拉木图大使馆成立。

1993年9月，哈萨克斯坦共和国驻德国大使馆在波恩设立，1999年迁至柏林。

总体上，通过可靠的对话和相互友好关系的建立，哈萨克斯坦与德国之间建立了稳固的外交关系，双边关系随着时间的推移逐步得到了加强和拓展。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫此前曾于2019年12月5日至6日对德国进行正式访问，并于2020年2月14日至16日再度访德，参加慕尼黑安全会议。

应德方邀请，此次国家元首对德意志联邦共和国的正式访问将于2023年9月28日至29日进行。

此外，随着两国议会关系快速发展，两国议员的互访也变得更加频繁。哈萨克斯坦共和国议会两院议长曾分别于2012年、2015年和2017年访问德意志联邦共和国。 而德国联邦议院主席拉默特 (2010)，德意志联邦共和国副总统辛哈默，“绿党”长老会名誉主席莫德罗夫（2015 年 9 月），德国联邦议院副主席 弗里德里希（2019 年 9 月）等也曾对哈萨克斯坦进行访问。在哈萨克斯坦共和国议会（“哈萨克斯坦-德国”）和德国联邦议院（“德国-中亚”）当中，两国议会间友好合作小组长期以来一直积极开展工作。

哈萨克斯坦和德国之间迄今已经签署了涉及原材料、工业、技术、税收、经济、教育、文化合作的30多项官方协议。

德国历来被视为哈国在欧盟的重要贸易伙伴。根据哈萨克斯坦贸易和一体化部提供的数据，德国是哈萨克斯坦十大贸易伙伴之一，截至2022年年底，两国之间的双边贸易额增长了24.9%，达到28亿美元（2021年为22亿美元）。而根据今年前7个月的统计，双边贸易额达21亿美元，较2022年同期增长60.6%。

哈萨克斯坦中央银行的数据显示，2005年至2022年期间，哈萨克斯坦从德国以直接投资形式吸引了58亿美元资金。2022年全年，德国对哈萨克斯坦投资额达到4.695亿美元。

两国之间人文领域的合作关系也一直保持着良好的发展。 根据1994年12月16日哈萨克斯坦和德意志联邦共和国政府建文化合作协定第18条，哈萨克斯坦和德国文化合作问题联合委员会正在开展工作。此外，两国政府间民族问题委员会负责处理在哈德国德意志族裔侨民问题，2023年3月在柏林召开了该委员会的第19次会议。

自1994年以来，在“博拉沙克”奖学金计划的框架下，哈萨克斯坦与德国高等教育机构的合作一直持续稳定开展。

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值得一提的是，在今年6月对哈萨克斯坦进行的访问期间，德国总统施泰因迈尔专程访问了位于哈国西部的阿克套市，并参加了哈德工程学院的揭牌仪式。 新学院是在德国大学联盟框架内开设的，旨在为哈萨克斯坦培养技术行业各个领域的专业技术人才。

【编译：木合塔尔·木拉提】