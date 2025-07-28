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    09:57, 28 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与俄联邦卡尔梅克共和国深化区域合作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国驻阿斯特拉罕总领事卡纳特·哈森诺夫日前对对俄罗斯联邦卡尔梅克共和国进行工作访问。

    Қазақстан мен Қалмақ Республикаcыөңіраралық серіктестікті тереңдетуге ниетті
    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    访问期间，哈森诺夫与卡尔梅克共和国领导人巴图·哈西科夫举行会晤。双方讨论了双边合作的主要方向，重点关注扩大贸易经济联系、加强人道主义互动、推动文化交流以及高等院校间的合作。特别强调了里海区域在交通、物流和工业合作领域的协作，以及支持哈萨克侨民的相关议题。

    双方确认了对加强农业及加工工业合作、发展旅游业、共同实施文化项目（从节庆展览到教育交流）的浓厚兴趣。哈森诺夫介绍了哈萨克斯坦特别经济区的投资机会，包括基础设施准入和支持投资活动的措施。

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    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    访问以向埃利斯塔市“永恒之火”纪念建筑群献花圈开始。该纪念建筑群永久镌刻了哈萨克斯坦籍苏联英雄卡尔西拜·斯帕塔耶夫的名字。

    总领事还举行了多场旨在深化双边合作的会晤。其中，与卡尔梅克共和国政府副主席兼财政部长奥奇尔·舒尔古切耶夫为首的政府成员会谈，讨论了扩大贸易交流、发展农业工业合作及实施联合文化项目。

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    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    哈森诺夫考察了即将开业的农业工业园区筹备情况，该园区将成为农业产品加工合作的重要平台。访问对象还包括由中国资本参与建设的“祥马汉”有限责任公司肉类加工企业，双方探讨了与哈萨克斯坦农业经营者合作的潜力。

    访问期间，卡尔梅克国立大学农业动物繁育中心受到关注。该中心通过使用种质冷冻库改善牲畜基因库，与哈萨克斯坦相关科研机构的合作前景进行了讨论。

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    Фото: ҚР Сыртқы істер министрлігі

    此外，总领事与卡尔梅克国立大学领导层及教职工单独会面，探讨了学术与人道主义合作发展，包括实施高校交流项目和推动联合教育倡议。

    访问最后，哈森诺夫与哈萨克文化中心“同胞”公共协会的积极分子会晤，讨论了语言、文化和传统的保护，以及支持与哈萨克斯坦的文化人道联系等议题。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    外交部 外交 哈萨克斯坦与俄罗斯 政治
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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