中国学者：哈萨克斯坦发展成功 “一带一路”倡议才能成功

今年上合峰会主题是《加强多边对话——追求可持续和平与发展》。峰会期间，各国领导人将就经济合作、地区安全、数字化转型等关键问题进行讨论。

丝绸之路电视台主持人阿依努尔·伊曼哈利和达吾然·伊萨古洛夫联线CGTN电视主持人杨辰思，并讨论了上合组织近几十年来为地区安全做出的重大贡献。

目前，上合组织涵盖的工作范围已经扩展到数字经济、金融、自由贸易、交通和能源等领域。

此次电视桥联线还邀请来了中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员徐文宏博士。

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- 上合组织自 1996 年成立以来，一直将上述主题放在优先位置，- 徐博士说。

尽管上合组织扩大到9个正式成员国、3个观察员国和14个对话伙伴，但安全与发展仍然是其议程的重点。

徐博士指出，打击恐怖主义，以及打击毒品犯罪、跨国有组织犯罪和信息安全等威胁是目前的当务之急。

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另一位嘉宾，是在阿斯塔纳的演播室参与联线的世界经济与政治研究所中国研究和亚洲研究项目主任叶尔苏丹·詹赛伊托夫。

这位哈萨克斯坦的学者同两国主持人一起谈论了最近举行的上合组织外长会议的重要性。

叶尔苏丹·詹赛伊托夫表示，这次会议签署了超过22份文件，为即将举行的峰会进行了重要准备。

他指出，哈萨克斯坦担任轮值主席的一年，是上合组织富有成果的一年，哈萨克斯坦优先考虑了交通、能源和数字化转型问题。

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学者还表示，哈萨克斯坦利用上合组织架构在区域经济合作中发挥着特殊作用，通过有效发挥自身在欧亚大陆的战略地位，哈萨克斯坦已经成为了交通互联和能源合作领域的重要参与者。

叶尔苏丹·詹赛伊托夫着重支持，哈萨克斯坦作为上合组织成员国，应优先发展交通运输。哈萨克斯坦地处世界最大大陆的中心，理应与各国互联互通。

哈萨克斯坦的第二要务是能源合作。哈萨克斯坦是能源资源、石油、天然气和铀出口强国。

- 第三，当然，最重要的主题之一是数字化转型。今天，我们看到大多数流程都在数字化。所有企业都运行得更快、更高效。与数字化转型相关的另一个主题是网络安全。考虑到所有这些，这并不是一份完整的清单，但它主要构成了哈萨克斯坦在上合组织中的利益。- 他说。

谈及即将成为上合组织新成员的候选国时，詹赛伊托夫表示，上合组织的影响力不断增强，候选新成员包括白俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其、阿拉酋等。

詹赛伊托夫还提醒，上合组织内部经济互联互通是一个重要因素。作为一个主要经济体，能源安全是中国非常关注的问题，能源中心等举措被认为对所有成员国，特别是哈萨克斯坦有利。

而土耳其等国表达出加入上合组织的意愿，进一步表明该组织的影响力日益增强。

在谈到上合组织新成员的评估标准时，詹赛伊托夫强调，各国之间不得相互表现出敌意的规则非常重要。同时，成员国候选者应支持打击恐怖主义、分裂主义和极端主义等共同价值观，这包括使他们的国家计划与这些原则保持一致，并在国际上进行展示。

徐文宏博士则提醒电视主持人，自2012年以来，中国提出“一带一路”倡议，哈萨克斯坦和中亚是“一带一路”倡议的主要地区。

- 因此，只有哈萨克斯坦和中亚国家实现成功的发展，“一带一路”倡议才能成功。与此同时，中国也希望为世界树立榜样，提出构建人类命运共同体。中方为何如此关注中亚和哈萨克斯坦，尤其是哈萨克斯坦？就是因为，中哈之间的关联和互动性是最强的。 - 中国专家说。

此外，学者还指出，以相互尊重、高效、平等、协商、尊重文明多样性、努力共同发展为宗旨的“上合精神”值得关注与讨论。他强调，上合组织已经成为了国际舞台上的重要参与者。

叶尔苏丹·詹赛伊托夫以最近在莫斯科发生的情况为例，指出当前上合组织涵盖的地区仍然存在恐怖主义威胁。

他表示，解决这一问题的途径之一是在上合组织成员国内交换信息，加强网络安全。

詹赛伊托夫表示，上海合作组织应该在上海合作组织内部制定规则和原则，让每个组织成员都能切实感到安全。

联线最后，主持人对节目进行了总结，并对嘉宾们就上合组织现在和未来的一些话题发表的看法，提出宝贵的意见表示了感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】