哈萨克斯坦与沙特阿拉伯将推动发展新的交通物流线路

会谈期间，双方高度评价了2026年8月26日签署的《哈萨克斯坦共和国政府与沙特阿拉伯王国政府关于航空交通协定》对于进一步巩固两国关系的重要意义。

双方指出，这一政府间文件将为扩大两国直达航空网络、增加客运和货运量，以及推动经贸、投资、旅游和人文领域交流合作创造新的机遇，并奠定坚实基础。

会谈中，双方重点就交通物流领域合作的发展前景进行了讨论。

双方围绕扩大过境运输领域合作、发展交通走廊和物流基础设施，以及充分发挥哈萨克斯坦和沙特阿拉伯两国交通运输和过境潜力，扩大货运规模、开拓新市场等议题交换了意见。

双方均表示，有意进一步加强两国有关主管部门以及交通物流企业代表之间的联系。

在此基础上，双方确认，已做好充分准备，推动落实已达成的各项协议，为交通运输领域务实合作注入新的动力。

会谈结束时，双方商定继续保持密切工作联系，推动哈萨克斯坦与沙特阿拉伯全面合作不断向前发展。

据此前报道，哈萨克斯坦第一副总检察长詹多斯·乌穆尔阿里耶夫日前会见中国香港特别行政区律政司司长林定国以及香港法律界和投资界代表，并介绍哈萨克斯坦投资者权益保护机制。