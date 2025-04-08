哈萨克斯坦与塞拉利昂将深化多领域合作

努尔特列吾在会谈中表示，塞拉利昂外长首次对哈萨克斯坦进行正式访问，是推动两国双边关系及洲际合作的重要一步。他强调，塞拉利昂是哈萨克斯坦在非洲地区的重要合作伙伴之一。今年恰逢阿斯塔纳与弗里敦建立外交关系11周年，尽管两国相距遥远，但哈方始终致力于在互信和平等的基础上深化与塞方的合作关系。

努尔特列吾指出，哈萨克斯坦与塞拉利昂在贸易、交通物流、卫生健康、农业等多个关键领域具有广阔的合作潜力。为配合塞方代表团此次访问，哈方专门制定了内容丰富的访问计划，代表团将深入了解哈萨克斯坦的主要IT和金融机构。

- 我坚信，您的到访将为进一步推进两国及两国人民之间的紧密联系奠定坚实基础。 - 努尔特列吾在会谈中说道。

据悉，塞拉利昂外交部长于4月7日至9日期间对哈进行正式访问。值得一提的是，去年两国已宣布互免签证政策，为推动人员往来和务实合作创造了有利条件。

【编译：达娜】