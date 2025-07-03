哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将加强体育领域合作

哈萨克斯坦国家奥委会主席艮纳季·戈洛夫金、乌兹别克斯坦国家奥委会第一副主席奥塔别克·乌玛若夫，以及两国国家残奥委员会和体育界领导人出席了会谈。

会谈中，双方就共同行动的议题，特别是体育人才培养、残奥会运动发展、共同推广和发展民族体育等问题进行了讨论。

双方还商讨了今年11月在突厥斯坦举行两国国家足球队友谊赛，以及乌兹别克斯坦代表团参加2026年在阿斯塔纳举行的国际“未来运动会”等事宜。

- 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是体育领域的战略合作伙伴。我们拥有共同的目标，以及深厚的历史文化渊源。我相信，两国不断拓展务实合作，将为体育产业发展注入新的动力。-穆尔扎波森诺夫说。

Фото: Туризм және спорт министрлігінен

部长还指出，阿斯塔纳国立体育大学已竣工，并邀请乌方在体育教育领域建立密切合作。

- 哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会始终对合作持开放态度，并高度赞赏合作伙伴的倡议。在奥林匹克运动框架下的联合工作尤为重要。此类会晤加强了相互合作，为我们两国体育发展开辟了新的机遇。-他说。

最后，双方表达了加强两国伙伴关系和建立可持续对话的意愿。

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【编译：小穆】