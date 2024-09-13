哈萨克斯坦与阿塞拜疆将一同推广民族体育项目

叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫指出，哈萨克斯坦和阿塞拜疆在体育教育、运动医学以及联合训练营的组织方面长期保持着紧密的合作。他特别提到，哈萨克斯坦每年举办超过1000场各类体育赛事，涵盖国际和地方比赛。这些比赛涉及多个民族体育项目，如哈萨克摔跤（қазақ күресі）、九宫棋（托格孜库玛拉克）、掷髀石（асық ату）、叼羊（көкпар）、赛马（бәйге）、骑马抢布（теңге ілу）、马背角力（аударыспақ）、驯鹰（құсбегілік）、传统射箭（дәстүрлі садақ ату）以及搏击（жекпе-жек）。

- 哈萨克斯坦有幸主办第五届世界游牧民族运动会，这是我们国家的一项重大荣誉。 - 他强调。

阿塞拜疆青年和体育部长法里德·盖伊博夫对哈萨克斯坦的热情接待表示感谢，并表态愿意继续与哈萨克斯坦开展富有成效的合作。

值得一提的是，在本届世界游牧民族运动会期间，运动员们在21个项目中展开角逐，同时，位于民族村的文化活动每天多达100场。从9月8日至13日，来自89个国家的约2500名运动员齐聚哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，展示了各自国家的游牧文化与传统。

Фото: Минтуризма и спорта РК

【编译：达娜】