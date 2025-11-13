哈萨克斯坦与俄罗斯签署经济特区发展合作谅解备忘录

据工业和建设部消息，哈萨克斯坦共和国工业和建设部与俄罗斯联邦经济发展部签署关于发展经济特区的谅解备忘录。文件旨在加强双方在管理模式、招商引资、基础设施建设以及创新国际合作机制等方面的协作与经验交流。

备忘录由哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫与俄罗斯经济发展部部长马克西姆·列谢特尼科夫一同签署。此次成果来自两位部长此前的会谈。在会谈中，双方就当前的工业与投资合作进展以及未来发展方向进行了深入讨论。

目前，哈萨克斯坦境内共有16个特殊经济区正在运行，共实施532个项目，总投资额超过20亿美元，其中包括12个由俄罗斯投资者参与的项目。

根据备忘录内容，未来两国将推动两国经济区管理公司之间的合作，支持联合项目落地，并在税收、海关、基础设施监管等领域共享信息及先进经验，以提升经济区运营效率。

纳哈斯帕耶夫表示，此次备忘录的签署是加强两国工业合作的重要一步，为未来更多投资项目奠定了基础，并将进一步深化哈俄战略伙伴关系。

据悉，托卡耶夫总统与普京总统的会谈共达成并签署了14项文件。

【编译：达娜】