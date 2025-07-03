哈萨克斯坦制造商参与欧亚经济联盟采购将更便捷

这一决定将进一步便利相关商品的流通。根据新规，若商品持有ST-1证书，即可参与欧亚经济联盟（EAEU）各成员国的政府采购。这项举措旨在扩大被认定为EAEU商品的清单范围，并相应地为联盟所有成员国在政府采购中提供国民待遇。

据哈萨克斯坦贸易和一体化部介绍，此前俄罗斯方面已通过决议，允许符合商品原产国认定标准的特定工业产品参与政府采购。条件包括商品在俄罗斯联邦境内进行特定再加工操作、列入俄罗斯商品清单等。

此次决定将使持有ST-1证书的哈萨克斯坦制造商与当地供应商享有同等竞争地位，从而实现产品销售和市场扩展的全面机会。

- 这一成果是哈萨克斯坦在EAEU框架内积极立场和努力工作的体现，旨在推动国家在联盟中的经济利益，- 该部门表示。

目前，已获ST-1证书认证的商品清单包含309个品类（详细清单可登录欧亚经济委员会官方网站查询）。下一步，该决议将提交欧亚经济委员会理事会最终审议。

【编译：木合塔尔·木拉提】