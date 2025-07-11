哈萨克斯坦与伊斯兰开发银行签署基础设施项目合作意向书

会晤中，双方围绕在哈萨克斯坦优先基础设施项目领域深化融资合作的可能性进行了深入交流，特别关注经济特区和工业区内的工程及交通基础设施建设。作为会晤的重要成果之一，双方就争取伊斯兰开发银行提供高达11亿美元融资支持达成共识。

除此之外，哈萨克斯坦政府与伊斯兰开发银行还签署了一份合作意向书。该文件表明，双方已准备好在经济特区和产业园区发展框架下，探索并实践运用伊斯兰金融工具开展项目融资的具体机制。

预计此项合作将有力推动哈萨克斯坦基础设施建设，吸引超过1.6万亿坚戈的投资，并创造超过1.6万个就业岗位，从而助力国家实现加速工业化与经济多元化发展。

根据《哈萨克斯坦政府与伊斯兰开发银行战略互动框架协议》，双方确认了推进总额超过80亿美元投资项目的意向。

第一阶段实施的项目为“气候适应型水资源开发项目”，该项目已获得伊斯兰开发银行有史以来最大规模的单笔贷款——11.5亿美元。该笔资金将用于建设和改造8座水库，总长3618公里，同时对115条灌溉渠道进行现代化升级。项目旨在全面提升哈萨克斯坦的水资源与生态环境安全，为农业可持续发展提供坚实保障。

【编译：阿遥】