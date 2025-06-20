哈萨克斯坦与阿塞拜疆“里海轻风-2025”联合海军演习完美谢幕

演习指挥官、哈萨克斯坦海军副总司令、一级舰长卡纳特·尼亚兹别科夫表示：

- 今天我们隆重庆祝哈萨克斯坦与阿塞拜疆海军成功完成“里海轻风”联合海军演习。自2015年以来，我们持续发展稳定且富有成果的合作。此次演习再次证明了两国间的战斗准备和兄弟情谊。愿哈萨克斯坦与阿塞拜疆的友谊与合作年年加深。

演习总结阶段，两国优秀海军军人获颁荣誉奖杯，多名军人在组织单位协作、演习筹备与实施中的突出贡献获得哈萨克斯坦海军总司令颁发的表彰证书。

据悉，近300名海军人员参与了在里海哈萨克斯坦海域的联合演习。哈方出动了“乌拉尔”“萨热阿尔卡”“曼格斯套”导弹-火炮舰、战斗艇、测绘船及哈萨克斯坦防空部队航空力量。阿塞拜疆海军则派出了“G-122”“G-124”和“G-129”巡逻舰。

演习期间，双方海军人员演练了联合机动、搜救保障及应对无保护锚地非对称威胁等内容，特别注重反破坏保障和防空作战组织。两国舰艇乘员针对海上和空中目标进行射击训练，并演练了清除浮动水雷的任务。

Фото: Қорғаныс министрлігі

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【编译：木合塔尔·木拉提】