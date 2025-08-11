托卡耶夫总统与亚美尼亚总理帕希尼扬通电话

电话会谈中，哈萨克斯坦总统首先祝贺亚美尼亚和阿塞拜疆在华盛顿签署关于建立和平的联合声明。

托卡耶夫总统表示，这份历史性文件的签署得益于尼科尔·帕希尼扬的政治敏锐性。他展现了坚定的政治意愿和维护国家利益的战略远见。

他同时还指出，该声明为南高加索地区更广泛的国际合作，以及哈萨克斯坦和亚美尼亚之间更深入的经济和投资合作铺平了道路。

托卡耶夫表示，阿斯塔纳已开始筹备亚美尼亚总理将于年底进行的正式访问。哈萨克斯坦愿通过提供谈判平台，进一步促进亚美尼亚和阿塞拜疆之间的政治对话。

尼科尔·帕希尼扬感谢哈萨克斯坦总统的热情言辞和支持。他还向哈方介绍了旨在建立两国和平的谈判进程的一些方面，并指出美国总统唐纳德·特朗普在此问题上发挥了特别调解的作用。

最后，亚美尼亚总理积极评价哈萨克斯坦为亚美尼亚和阿塞拜疆两国和解所做出的贡献。他还表示，他准备今年对哈萨克斯坦进行访问，签署旨在加强双方合作的新协议。

据悉，阿塞拜疆和亚美尼亚8日发表联合声明说，两国当天草签了《阿塞拜疆和亚美尼亚关于建立和平与国家间关系的协议》文本，两国“终于创建了建立睦邻关系的条件”。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日表示，阿塞拜疆与亚美尼亚在华盛顿签署的协议是一项具有历史意义的成就。

10日，托卡耶夫总统与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫通电话。

【编译：小穆】