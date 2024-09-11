哈萨克斯坦与世界民族运动联合会将合作推动文化遗产的传承与发展

会谈中，叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫强调指出，世界游牧民族运动会对世界民族运动的发展，以及历史文化遗产的保存传承方面，发挥着非常重要的作用。

此外，部长还表示，世界民族运动联合会支持举办民族体育赛事的倡议，这有助于融入文化和现代体育项目。

- 世界游牧民族运动会是突厥世界的一项重要体育赛事。这次比赛展示了运动员们多年来努力拼搏的成果。民族体育联合会的主要任务之一是促进世界各国人民传统体育的现代化和发展。- 部长说。

双方讨论了在举办民族体育赛事领域进一步合作和交流经验，以及开展旨在在青少年中普及民族体育的联合项目的可能性。

会谈最后，部长感谢联合会主席对哈萨克斯坦的访问，并表示，哈萨克斯坦与世界民族运动联合会之间的紧密合作，有利于民族体育运动的不断发展，有助于增强文化联系，也将极大的促进对历史遗产的传承和发扬。

【编译：木合塔尔·木拉提】