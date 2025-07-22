哈萨克斯坦与格鲁吉亚探讨加强能源合作新路径

会谈伊始，阿克肯杰诺夫祝贺玛丽亚姆·克夫利维什维出任新职，并表示相信在其领导下，哈格两国经贸关系将注入新的活力。

双方表示有意扩大能源领域的合作，并一致认为能源协作不仅是经济稳定的重要支柱，也是加强地区一体化的重要因素。

阿克肯杰诺夫指出，格鲁吉亚在实现哈萨克斯坦碳氢资源运输渠道多元化方面具有战略意义。

- 我们高度评价格鲁吉亚交通基础设施的可靠性与稳定性。2024年，通过巴库—第比利斯—杰伊汉（BTC）石油管道，我们向外运输了140万吨本国石油。今年，我们计划将运输量提升至150万吨。 - 他说道。

此外，双方还就哈萨克斯坦在格鲁吉亚的能源资产运营现状与未来发展方向交换了意见，重点探讨了巴统海港及其石油码头在区域物流体系中的战略地位。

双方还特别提及“绿色能源”领域的大型合作项目，并就哈萨克斯坦与阿塞拜疆、乌兹别克斯坦共同推进的跨里海能源走廊项目与格鲁吉亚的黑海高压电缆项目之间的衔接与协同可能性展开讨论，表达了共同打造中亚通向欧洲的统一能源通道的意愿。

会谈最后，双方重申将继续保持积极对话，以提升能源运输效率并加强区域能源安全，致力于构建长期、互利的战略合作伙伴关系。

【编译：达娜】