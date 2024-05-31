托卡耶夫总统与青年科学家代表举行会面

总统在讲话中指出，一个依赖原材料的国家走不远，因此国家需要科学家、工程师和发明家。

-当今，大国之间的竞争在各个领域都在加剧。在这些困难时期，我们已经开始转向新的经济模式。我们开始创建公平、包容和竞争的经济。科学创新应该是其主要支撑。我们应该成为引领潮流的国家，而不是跟随潮流的国家。总之，我们需要提高我们的科学潜力。总的来说，一些工作正在朝这个方向进行。我在国家科委会议上提出了一些具体任务。目前，议会正在审议《科学技术政策法》草案。昨天，参议院一读通过了该法案。这是一份非常重要且期待已久的文件。完善科学管理体系，对科学家的社会支持也很重要。-总统说。

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托卡耶夫指出了国家为发展科学和高等教育而采取的实际措施。具体来说，人才培养奖学金数量近年来增加了一倍半。目前，哈萨克斯坦境内共有 12 所世界著名高等教育机构的分校。此外，从事研究的大学，以及科技园和工程中心正在增加。每年有500名科学家到国外实习，而教育部向年轻科学家提供数千个奖学金名额。总统强调，这些都是对科学发展产生积极影响的措施。

国家元首表示，在全球科技革命的背景下，科学家和教育工作者的作用将不断增强。然而，即使是最富裕的国家也不可能在所有领域进行高水平的研究。因此，要取得成功，需要确定优先方向，动员科学界、国家和企业界的力量。

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同时，托卡耶夫注重推动数字化、能源、核电、石化、地质勘探、机械工程、医学、制药、生物技术、农业、道路和交通基础设施发展、水资源高效管理、预防自然和人为紧急情况等领域。

此外，国家元首还强调了创造价值观的重要性，例如在社会中形成生态文化、根除家庭暴力等道德败坏现象的蔓延、提高劳动者的地位、大力颂扬辛勤工作和专业资格的重要性，并注指出了为此采取的立法和体制措施。

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托卡耶夫在总结讲话时表示，未来两年将再次增加用于青年科学家研究的经费数额，其中预算将拨款180亿坚戈。他还表示，未来将继续通过具体措施支持科学界的发展。

最后，托卡耶夫总统表示，对青年科学家提供支持是国家优先方向。

讲话结束后，托卡耶夫总统向各领域工作的青年科学家颁发了奖章。

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【编译：小穆】