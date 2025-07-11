哈萨克斯坦与土耳其举行副外长级政治磋商

双方就哈萨克斯坦与土耳其双边合作的现状及发展前景进行了深入交流，并重申将继续加强政治对话的共同意愿。

磋商期间，双方重点关注深化经贸与投资合作、完善双边条约法律框架等议题。与会代表回顾了当前正在推进的投资项目，并表达了在未来大型合作项目中进一步扩大投资的意向。

双方还一致同意在能源、交通、物流、金融、农业、文化、教育和医疗等诸多领域持续推动双边合作向纵深发展。

在多边合作方面，双方就如何在各类突厥一体化组织、联合国及其他国际平台上开展协作交换了意见，并就当前国际和地区热点问题进行了磋商。

双方就2025年双边行动计划达成一致，承诺继续携手努力，推动哈土扩大战略伙伴关系不断深化。

此外，巴哈耶夫还会见了土耳其外交部副部长努赫·耶尔马兹。双方就中东地区当前局势交换了看法，并讨论了在伊斯兰合作组织框架下进一步加强合作相关事宜。

【编译：阿遥】