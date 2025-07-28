哈萨克斯坦与土耳其战略合作：安纳托利亚平台上的讨论热点
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫即将应邀土耳其进行正式访问。根据计划，两国领导人将举行多层次会谈，探讨进一步深化哈土战略伙伴关系。访问期间，总统计划参加哈萨克斯坦与土耳其高级别战略合作理事会第五次会议。哈通社记者分析了双边合作的现状与未来优先方向。
政治合作新高度
哈萨克斯坦与土耳其的兄弟情谊源远流长。哈萨克斯坦独立之初，土耳其是最早表示支持的国家之一：1991年12月16日，土耳其率先承认哈萨克斯坦独立。1992年3月2日，两国建立外交关系，同年10月，哈萨克斯坦在土耳其设立大使馆。目前，哈萨克斯坦在伊斯坦布尔和安塔利亚设有总领事馆，在代尼兹利、阿拉尼亚、布尔萨、比特利斯、哈塔伊、科尼亚和梅尔辛设有7个名誉领事馆。土耳其在阿拉木图、阿克套、突厥斯坦设有总领事馆，在奇姆肯特设有名誉领事馆。
自独立以来，哈萨克斯坦历任总统对土耳其进行了20多次国事、正式和工作访问。自2019年起，托卡耶夫总统与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在不同场合举行了14次会晤，最近一次于今年在布达佩斯举行的突厥国家组织非正式峰会期间。
这些政治对话推动了政府间合作迈向更高水平。哈萨克斯坦代表团持续与土耳其议会领导层保持联系，讨论贸易经济、文化人道主义和军事技术议题。突厥国家议会大会（TÜRKPA）在这一领域发挥了重要作用。
两国签署的国际法律文件涵盖广泛：2009年签署战略伙伴关系协议，2012年成立高级战略合作理事会，2022年签署扩展战略伙伴关系协议。
由阿斯塔纳倡议成立的突厥国家组织成为推动两国关系的重要力量。哈萨克斯坦总统直属战略研究所亚洲研究部首席专家阿利娅·穆萨别科娃表示，该组织为两国关系发展注入了强劲动力。
- 土耳其是哈萨克斯坦主要外交伙伴之一。我们因共同的文化历史记忆和战略利益而紧密相连。两国在突厥国家组织中扮演核心角色，积极推动多向量合作的理念，成功向世界展示作为突厥世界继承国的形象。- 她说。
两国在国际舞台上的立场高度契合，互为彼此倡议提供支持已成为传统。在联合国、伊斯兰合作组织、欧安组织、亚洲相互协作与信任措施会议、经济合作组织等框架内的合作从未中断。
贸易突破：对土耳其投资创纪录
土耳其是哈萨克斯坦经济的重要投资国之一。当前，双方计划将双边贸易额提升至100亿美元。尽管近年地缘政治局势对这一目标的提前实现造成影响，但年度统计数据持续显示增长。例如，去年双边贸易额接近50亿美元。
今年表现同样不俗。据贸易与一体化部数据，1至5月双边贸易额达19亿美元。出口以原材料为主，包括：
- 铜及阴极铜（6.225亿美元）
- 原油（4.693亿美元）
- 石油产品（7840万美元）
- 丙烯聚合物（3450万美元）
- 蔬菜（2120万美元）
- 煤炭（1970万美元）
- 未加工铝（990万美元）
土耳其向哈萨克斯坦供应药品、服装、地毯及地板覆盖物、建筑材料和家用电器等零售产品。
为扩大贸易规模，双方正探索替代物流方案。例如，土耳其计划在哈萨克斯坦投资1亿美元建设物流终端网络。若中东冲突影响霍尔木兹海峡，双方将充分利用跨里海国际运输通道的潜力。
土耳其的工业实力备受全球认可。作为蔬菜产品的主要供应商，其核桃、樱桃、杏和豆类出口位居世界前列，在欧洲塑料生产排名第三，涂料生产排名第六。穆萨别科娃认为，哈萨克斯坦应抓住机遇，开拓这一巨大市场。
- 土耳其作为主要贸易伙伴意义重大，是我国商品消费量最大的五个国家之一。去年双边贸易额达50亿美元，其中33亿美元为我方出口，17亿美元为进口，保持了贸易顺差，确保了对我国产品的稳定需求。但需注意，出口多为煤炭、石油、石油产品、金属（铅、铜、锌）及农业综合体产品。若真要实现100亿美元贸易目标，需拓宽出口品类。例如，可通过工业设备领域吸引土耳其伙伴。- 穆萨别科娃说。
哈萨克斯坦政府显然不会错过这一机遇。今年1至4月，哈萨克斯坦向土耳其经济注资6.1亿美元，这一四个月的纪录超过了对土耳其投资的任何国家。相比之下，2023年投资仅800万美元，去年为2400万美元。
2005至2024年间，土耳其对哈萨克斯坦经济投资52亿美元。在贸易、建筑和服务领域，3538家企业有土耳其资本参与，78个总值超30亿美元的联合项目已实施，另有39个项目待推进。
文化教育交流：逾1.2万哈萨克斯坦人在土耳其求学
基于共同历史根源，两国人民日益走近顺理成章。文化精神、教育与科学领域的合作不断深化。旅游业是这一趋势的明证。
据土耳其文化与旅游部数据，去年超过86.3万名哈萨克斯坦游客赴土耳其，同比增长4.5%。据TravelPress.kz统计，去年13万土耳其公民到访哈萨克斯坦，在外国游客中排名第三。为促进双边旅游，政府计划将土耳其公民免签停留期限延长至90天。
教育领域合作同样活跃。目前，超过1.2万名哈萨克斯坦人在土耳其求学，多通过“博拉沙克”计划和Türkiye Bursları奖学金项目入学。2024-2025学年，300名哈萨克斯坦学生获得Türkiye Bursları奖学金。
高级别战略合作理事会讨论什么？
总统访问期间，将举行高级别战略合作理事会第五次会议。此前，该理事会促成了多项重要项目。2012年升级为战略平台的这一机制，每次会议都针对具体问题达成实质性解决方案。例如，三年前的第四次会议推动了外交、投资、运输物流、能源和军事工业领域的倡议。
今年会议预计将深入探讨上述领域。此外，预计将讨论跨里海通道发展、国防工业完善、媒体与文化项目推进等议题。去年，埃尔多安总统在巴库与托卡耶夫总统会谈时曾提及这些话题。
- 亲爱的兄弟，相信明年在安卡拉举行的高级别战略合作理事会第五次会议，将在农业、国防、能源、运输物流及文化人道领域达成重要协议。我们致力于将与哈萨克斯坦的贸易额提升至150亿美元。- 埃尔多安说。
专家认为，会议可能涉及国防议题。鉴于地缘政治因素推动国防现代化，双方在军事教育、经验交流、医疗培训、联合维和及演习活动等领域已开展合作。包括无人机生产在内的国防产品合作计划已签署并获批，网络安全和反恐经验交流也在加强。
- 军事政治合作潜力巨大，未来会议必将为这一领域带来新变化。- 穆萨别科娃补充道。
【编译：木合塔尔·木拉提】