哈萨克斯坦与土耳其战略合作：安纳托利亚平台上的讨论热点

政治合作新高度

哈萨克斯坦与土耳其的兄弟情谊源远流长。哈萨克斯坦独立之初，土耳其是最早表示支持的国家之一：1991年12月16日，土耳其率先承认哈萨克斯坦独立。1992年3月2日，两国建立外交关系，同年10月，哈萨克斯坦在土耳其设立大使馆。目前，哈萨克斯坦在伊斯坦布尔和安塔利亚设有总领事馆，在代尼兹利、阿拉尼亚、布尔萨、比特利斯、哈塔伊、科尼亚和梅尔辛设有7个名誉领事馆。土耳其在阿拉木图、阿克套、突厥斯坦设有总领事馆，在奇姆肯特设有名誉领事馆。

自独立以来，哈萨克斯坦历任总统对土耳其进行了20多次国事、正式和工作访问。自2019年起，托卡耶夫总统与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在不同场合举行了14次会晤，最近一次于今年在布达佩斯举行的突厥国家组织非正式峰会期间。

Фото: Главы государств перед началом неформального саммита ОТГ. Будапешт, 21 мая 2025 года / БОРТ №1

这些政治对话推动了政府间合作迈向更高水平。哈萨克斯坦代表团持续与土耳其议会领导层保持联系，讨论贸易经济、文化人道主义和军事技术议题。突厥国家议会大会（TÜRKPA）在这一领域发挥了重要作用。

两国签署的国际法律文件涵盖广泛：2009年签署战略伙伴关系协议，2012年成立高级战略合作理事会，2022年签署扩展战略伙伴关系协议。

由阿斯塔纳倡议成立的突厥国家组织成为推动两国关系的重要力量。哈萨克斯坦总统直属战略研究所亚洲研究部首席专家阿利娅·穆萨别科娃表示，该组织为两国关系发展注入了强劲动力。

- 土耳其是哈萨克斯坦主要外交伙伴之一。我们因共同的文化历史记忆和战略利益而紧密相连。两国在突厥国家组织中扮演核心角色，积极推动多向量合作的理念，成功向世界展示作为突厥世界继承国的形象。- 她说。

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两国在国际舞台上的立场高度契合，互为彼此倡议提供支持已成为传统。在联合国、伊斯兰合作组织、欧安组织、亚洲相互协作与信任措施会议、经济合作组织等框架内的合作从未中断。

贸易突破：对土耳其投资创纪录

土耳其是哈萨克斯坦经济的重要投资国之一。当前，双方计划将双边贸易额提升至100亿美元。尽管近年地缘政治局势对这一目标的提前实现造成影响，但年度统计数据持续显示增长。例如，去年双边贸易额接近50亿美元。

今年表现同样不俗。据贸易与一体化部数据，1至5月双边贸易额达19亿美元。出口以原材料为主，包括：

- 铜及阴极铜（6.225亿美元）

- 原油（4.693亿美元）

- 石油产品（7840万美元）

- 丙烯聚合物（3450万美元）

- 蔬菜（2120万美元）

- 煤炭（1970万美元）

- 未加工铝（990万美元）

土耳其向哈萨克斯坦供应药品、服装、地毯及地板覆盖物、建筑材料和家用电器等零售产品。

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为扩大贸易规模，双方正探索替代物流方案。例如，土耳其计划在哈萨克斯坦投资1亿美元建设物流终端网络。若中东冲突影响霍尔木兹海峡，双方将充分利用跨里海国际运输通道的潜力。

土耳其的工业实力备受全球认可。作为蔬菜产品的主要供应商，其核桃、樱桃、杏和豆类出口位居世界前列，在欧洲塑料生产排名第三，涂料生产排名第六。穆萨别科娃认为，哈萨克斯坦应抓住机遇，开拓这一巨大市场。

- 土耳其作为主要贸易伙伴意义重大，是我国商品消费量最大的五个国家之一。去年双边贸易额达50亿美元，其中33亿美元为我方出口，17亿美元为进口，保持了贸易顺差，确保了对我国产品的稳定需求。但需注意，出口多为煤炭、石油、石油产品、金属（铅、铜、锌）及农业综合体产品。若真要实现100亿美元贸易目标，需拓宽出口品类。例如，可通过工业设备领域吸引土耳其伙伴。- 穆萨别科娃说。

哈萨克斯坦政府显然不会错过这一机遇。今年1至4月，哈萨克斯坦向土耳其经济注资6.1亿美元，这一四个月的纪录超过了对土耳其投资的任何国家。相比之下，2023年投资仅800万美元，去年为2400万美元。

2005至2024年间，土耳其对哈萨克斯坦经济投资52亿美元。在贸易、建筑和服务领域，3538家企业有土耳其资本参与，78个总值超30亿美元的联合项目已实施，另有39个项目待推进。

文化教育交流：逾1.2万哈萨克斯坦人在土耳其求学

基于共同历史根源，两国人民日益走近顺理成章。文化精神、教育与科学领域的合作不断深化。旅游业是这一趋势的明证。

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据土耳其文化与旅游部数据，去年超过86.3万名哈萨克斯坦游客赴土耳其，同比增长4.5%。据TravelPress.kz统计，去年13万土耳其公民到访哈萨克斯坦，在外国游客中排名第三。为促进双边旅游，政府计划将土耳其公民免签停留期限延长至90天。

教育领域合作同样活跃。目前，超过1.2万名哈萨克斯坦人在土耳其求学，多通过“博拉沙克”计划和Türkiye Bursları奖学金项目入学。2024-2025学年，300名哈萨克斯坦学生获得Türkiye Bursları奖学金。

高级别战略合作理事会讨论什么？

总统访问期间，将举行高级别战略合作理事会第五次会议。此前，该理事会促成了多项重要项目。2012年升级为战略平台的这一机制，每次会议都针对具体问题达成实质性解决方案。例如，三年前的第四次会议推动了外交、投资、运输物流、能源和军事工业领域的倡议。

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今年会议预计将深入探讨上述领域。此外，预计将讨论跨里海通道发展、国防工业完善、媒体与文化项目推进等议题。去年，埃尔多安总统在巴库与托卡耶夫总统会谈时曾提及这些话题。

- 亲爱的兄弟，相信明年在安卡拉举行的高级别战略合作理事会第五次会议，将在农业、国防、能源、运输物流及文化人道领域达成重要协议。我们致力于将与哈萨克斯坦的贸易额提升至150亿美元。- 埃尔多安说。

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专家认为，会议可能涉及国防议题。鉴于地缘政治因素推动国防现代化，双方在军事教育、经验交流、医疗培训、联合维和及演习活动等领域已开展合作。包括无人机生产在内的国防产品合作计划已签署并获批，网络安全和反恐经验交流也在加强。

- 军事政治合作潜力巨大，未来会议必将为这一领域带来新变化。- 穆萨别科娃补充道。

【编译：木合塔尔·木拉提】