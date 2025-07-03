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    12:13, 03 七月份 2025 | GMT +5

    保障妇女权利与儿童安全法实施一年：多项变化初显成效

    哈萨克国际通讯社讯）2024年6月16日，哈萨克斯坦旨在保护妇女权利和保障儿童安全的法律正式生效。一年来，该法在推动儿童安全保障措施、打击暴力和虐待方面取得显著进展，初步呈现积极成果。

    Әйел құқығы мен бала қауіпсіздігі
    Фото: Kazinform

    据统计，2025年前五个月，与儿童相关的性侵犯罪数量较2024年同期下降21.3%。其中，重罪案件减少8%，特别严重犯罪减少19%。

    提前无通知检查机制的引入尤为重要。一年内，儿童权利保护委员会共开展58次检查，恢复了1500多名儿童的权利，24名机构负责人被处以行政处罚，78名专业人员受到纪律处分。

    全国范围内已设立心理支持中心。自2025年初以来，这些中心为超过5万名市民提供了帮助，其中包括遭受暴力和虐待的儿童及家长。

    - 该法律使零散行动转向系统化管理。如今，哈萨克斯坦已形成稳定的儿童保护模式，从学校到授权代表，每一环节都在预防和提供帮助方面发挥作用，- 哈萨克斯坦教育和科学部儿童权利保护委员会主席纳斯姆詹·奥斯帕诺娃说。

    地区代表制度成为儿童保护体系的重要组成部分。这些代表拥有独立地位，可无障碍进入包括封闭机构在内的所有涉及儿童的场所。每一起暴力事件均在其直接监督之下。

    “111”联络中心被法律确立为处理家庭、妇女和儿童保护问题的统一求助渠道。自2025年初以来，已接收超过8.8万份求助请求。

    学校引入了通过QR码匿名报告的系统，同时“DOSBOLLiKe”反霸凌项目也在实施中，校园欺凌的行政责任进一步加强。

    相关部门间还建立了快速响应机制。根据国家元首在第四次全国库鲁尔泰大会上的指示，关于儿童援助、保护及预防暴力的额外措施将被系统纳入“哈萨克斯坦儿童”计划框架。

    值得一提的是，联合国对哈萨克斯坦在儿童权利保护方面的改革给予高度评价

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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