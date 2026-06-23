托卡耶夫总统与欧盟领导人举行会谈：哈萨克斯坦与欧盟关系迈入战略协作新阶段

在与欧盟领导人的会谈中，托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与欧盟之间的协作已达到双方建交以来的最高水平。

—我们基于互信与尊重的关系已具备真正的战略性质。我此行来到布鲁塞尔，意在深化我们在各共同利益领域的多层面合作。刚刚签署的重要协议与备忘录，是我们致力于进一步加强协作的有力证明。我相信，今日会谈的成果将为哈萨克斯坦与欧洲的关系开启崭新篇章，-国家元首表示。

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托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦与欧盟之间已建立了高水平的定期政治对话机制。他同时重申，哈萨克斯坦是地区内首个签署并批准《扩大伙伴关系与合作协议》的国家。

国家元首重点关注了经贸与投资关系的深入发展。

—如今，欧盟已成为哈萨克斯坦主要的贸易与投资伙伴。欧洲企业正为我国经济的各领域做出巨大贡献。他们的成功也印证了欧洲企业界对哈萨克斯坦的信任。我们为能成为欧盟在中亚地区的可靠伙伴而深感自豪。同时，我们致力于为欧洲投资者营造稳定且具有吸引力的投资环境，-托卡耶夫说。

托卡耶夫还就加强交通物流联系发表了意见。他特别注意到，将"跨里海国际运输路线"（中间走廊）与欧盟"全球门户"倡议对接具有广阔前景，并对欧洲合作伙伴参与哈萨克斯坦多个大型交通基础设施项目表示赞赏。

托卡耶夫认为，哈萨克斯坦拥有储量丰富的关键原材料，这为双方开展合作提供了巨大机遇。哈萨克斯坦有意吸引欧洲投资参与深加工产业、技术转让及联合生产项目。

国家元首重申，哈萨克斯坦愿在能源（含核能）、数字化转型、农业、水资源安全及气候议程等领域进一步提升与欧盟的协作水平。

托卡耶夫总统将教育、科学、文化及人文交流视为伙伴关系的另一个重要维度。

—哈萨克斯坦高度评价在伊拉斯谟+、地平线欧洲以及其他教育与科研计划框架下的协作增长。我们将继续支持哈萨克斯坦高校与欧洲学府之间的伙伴关系。哈萨克斯坦有意获得地平线欧洲计划框架下的联营国地位，-国家元首说。

托卡耶夫对简化签证制度与重新接纳协议草案谈判的圆满结束表示高度满意。同时，他对欧盟领导人一贯支持哈萨克斯坦的政治现代化纲领，以及欧方愿意分享在治理、创新及可持续经济发展方面的先进经验表示感谢。

此外，托卡耶夫总统强调了"中亚-欧盟"对话平台的重要作用，认为其已成为加强区域间协作的有力机制。

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欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔向国家元首表示敬意，并提到他已仔细研读了托卡耶夫总统在出访前夕发布于欧洲新闻台上的文章。科斯塔认为，文中明确了哈欧合作的三大优先方向，即：加强稳定性、扩大互联互通以及为公民创造新机遇。这与布鲁塞尔在双方关系共同议程上的立场高度一致。

他指出，哈萨克斯坦的地理位置、独特的历史与文化使其能够成为连接欧洲与亚洲的桥梁。

—哈萨克斯坦是确保互联互通的关键走廊。跨里海国际运输路线正是这一领域合作的成功典范。当然，数字技术在当今时代具有决定性意义。因此，投资教育、科学研究与创新至关重要。在当前的多极化世界中，我们需要同时发展双边关系与区域层面的联系。我们是真心实意致力于与中亚国家继续开展协作的，-科斯塔说。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩指出，自《扩大伙伴关系与合作协议》签署后的十年里，双方贸易额已翻了一番。

—这本身就说明了很多问题。同时，我们在各领域的潜力依然巨大。我们有意实现贸易关系的多元化，包括在农业领域。此外，我们需要共同讨论如何克服贸易壁垒，以便为双边贸易往来与投资注入新动力。还有一个问题，关于简化签证制度与重新接纳协议的工作正在积极进行，相关的谈判已接近尾声，-冯德莱恩说。

22日，托卡耶夫总统在《欧洲新闻台》发表署名文章，就哈萨克斯坦与欧盟合作前景分享了自己的见解。

当地时间22日，托卡耶夫总统抵达布鲁塞尔，开启对比利时的访问行程。

当天，托卡耶夫总统在布鲁塞尔会见了在比利时学习和工作的哈萨克斯坦公民代表。

当地时间22日，·托卡耶夫在布鲁塞尔与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔举行了非正式会晤。

当地时间23日，托卡耶夫同比利时首相巴尔特·德韦弗举行会晤。双方就两国合作现状及未来发展前景进行了深入交流，并重点围绕加强政治对话、扩大经贸与投资合作等议题交换意见。