乌兹别克斯坦与日本交换双边协议 米尔济约耶夫总统与日本经产大臣见证

交换仪式在乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫与日本主要企业、金融与行业协会高层战略会晤中举行。

出席者包括日本经济产业大臣赤泽亮正，以及双日、住友、丰田、伊藤忠、三菱、丸红、大东信托建设、NEC、SBI控股、味之素、日本烟草、日立、三井、Balcom、Eurus Energy、中部电力等公司高管。

会谈讨论建立现代特殊经济区，作为高科技与出口导向生产中心；通过生产自动化与数字管理系统扩展工业合作。

会议指出，在日本国际合作机构（JICA）支持下，正准备基于日本模式与标准创建特殊经济区项目。

米尔济约耶夫总统总结称，乌兹别克斯坦视日本不仅是投资者，更是构建未来产业的战略伙伴。

米尔济约耶夫于12月18-20日对日本进行正式访问，按计划将出席首届“中亚+日本”国家元首对话峰会。峰会将探讨绿色经济、可持续发展、区域互联互通、伙伴关系及人力资本发展等领域合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】