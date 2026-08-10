哈萨克斯坦与日本进一步拓展高等教育和科研合作

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰·霍加塔耶夫共同会见了东京都立大学校长大桥隆哉。

会谈期间，双方就进一步深化哈日两国在高等教育、科学研究和学术交流等领域的合作前景交换了意见。

双方重点围绕扩大高校间联系、推进联合教育和科研项目等进行了深入探讨。与会各方还就加强学术交流、推动教师和科研人员经验交流，以及进一步巩固哈日两国高校间直接伙伴关系等议题交换了意见。此外，双方强调，应为联合培养专业人才、开展科学研究和实施互利学术项目创造更多新机遇。

会谈中，努尔别克邀请大桥隆哉出席将于今年11月在阿斯塔纳举行的战略伙伴论坛。他表示，该论坛将成为深入探讨双方合作前景、推动哈萨克斯坦顶尖高校与海外高校建立新型伙伴关系的重要平台。

会谈结束时，双方再次确认进一步加强学术和科研互动的意愿，并表示将积极推动各项联合倡议落地，为两国教育和科研领域合作注入新的动力。

据此前报道，哈日两国科研人员正在联合开展植物遗传资源研究项目。项目计划为期5年。