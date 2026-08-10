哈萨克斯坦与日本进一步拓展高等教育和科研合作
（哈萨克国际通讯社讯）据科学和高等教育部新闻处消息，哈萨克斯坦与日本正进一步拓展两国在高等教育和科学研究领域的合作。
哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰·霍加塔耶夫共同会见了东京都立大学校长大桥隆哉。
会谈期间，双方就进一步深化哈日两国在高等教育、科学研究和学术交流等领域的合作前景交换了意见。
双方重点围绕扩大高校间联系、推进联合教育和科研项目等进行了深入探讨。与会各方还就加强学术交流、推动教师和科研人员经验交流，以及进一步巩固哈日两国高校间直接伙伴关系等议题交换了意见。此外，双方强调，应为联合培养专业人才、开展科学研究和实施互利学术项目创造更多新机遇。
会谈中，努尔别克邀请大桥隆哉出席将于今年11月在阿斯塔纳举行的战略伙伴论坛。他表示，该论坛将成为深入探讨双方合作前景、推动哈萨克斯坦顶尖高校与海外高校建立新型伙伴关系的重要平台。
会谈结束时，双方再次确认进一步加强学术和科研互动的意愿，并表示将积极推动各项联合倡议落地，为两国教育和科研领域合作注入新的动力。
据此前报道，哈日两国科研人员正在联合开展植物遗传资源研究项目。项目计划为期5年。