哈萨克斯坦与日本：旭日之国为何关注中亚

战略合作伙伴关系

哈萨克斯坦和日本的外交关系始于1992年1月26日。1993年，日本在哈萨克斯坦开设大使馆。三年后，哈萨克斯坦在日本开设大使馆。总体而言，两国关系建立在长期且富有成效的基础上。2016年，两国进一步深化了战略合作伙伴关系。

哈萨克斯坦议会友好联盟自1994年以来就在日本开展工作。2004年，哈萨克斯坦议会参议院设立了对日发展的工作小组，2005年，哈萨克斯坦议会下院也成立了类似小组。

日本是联合国大会关于塞梅伊地区决议的共同提案国。1999年9月，日本在东京发起并主办了关于前塞梅伊试验场问题的大型国际会议。过去的25年里，双方在研究哈萨克斯坦境内核试验影响方面展开了合作。目前，塞梅伊、广岛和长崎的医疗及公共机构之间建立了紧密的合作关系。

2015年至2017年期间，两国共同担任了支持《全面禁止核试验条约》（CTBT）生效的第九次会议共同主席。

经济与贸易合作

日本作为世界第三大经济体，是哈萨克斯坦的十大投资者之一。自2005年以来，日本对哈萨克斯坦的投资总额超过78亿美元。目前，两国在不同领域的联合投资项目共有60个，数百家公司参与其中。

从近年来两国的贸易数据来看，2022年两国双边贸易总额为19亿美元，2023年增加到21亿美元，其中哈萨克斯坦占据6亿美元，其余大部分份额属于日本。

今年前五个月，两国贸易额达到了7.675亿美元，比去年同比下降了14.3%。接下来的半年里，这一数字有望回升。

在这五个月中，哈萨克斯坦对日本的出口商品297,500吨，总价值达2.145亿美元。出口商品包括126,300吨铁合金、345.2吨荞麦、3,500吨未加工铝、17吨钽及其制品，以及液体和气体过滤器、便携式媒体设备、床上用品和37.2吨葵花籽油。

Инфографика: Kazinform

从日本的进口的商品总量为41,000吨，价值5.53亿美元。进口商品包括77,400条轮胎和车轮、8,600辆小轿车、106辆货车、1,900吨汽车零部件，此外还有294件乐器和2.5吨办公用品。

哈萨克斯坦的药房和医院还从日本购买了4.6吨制药产品和66,300件医疗设备。此外，还进口了154.5吨泵和5,000台打字机及打印机。

东京方面的重要举措

哈萨克斯坦文物政法大学（Maqsut NarikbayevUniversity）科学分析中心外事与国际研究项目负责人米拉斯·吉恩巴耶夫认为，日本首相岸田文雄访问哈萨克斯坦将进一步拓展我国的外交视野。

“在日本首相岸田文雄的参与下，首次‘C5+1’模式国家元首级会议将在哈萨克斯坦举行。这种形式对于阿斯塔纳来说尤为重要，它拓宽了我国作为中等强国之一的外交视野。目前，中亚正成为与全球建立合作发展网络的、充满活力的地区。在这一背景下，日本首相岸田文雄的访问对哈萨克斯坦具有特殊的象征意义，因为日本是第一个向世界提出‘C5+1’模式下与中亚进行高质量对话形式的国家，”政治分析师表示。

Фото: Мирас Жиенбаевтың жеке мұрағатынан

据专家介绍，20年前的2004年8月27日，阿斯塔纳举行了首次“C5+1”外事会议。时隔20年，阿斯塔纳举行国家元首级别的“中亚+日本”对话峰会，标志着该合作关系迈上了新的台阶。日本有兴趣与中亚展开和提出更加积极的合作和战略性举措。

“鉴于日本外交传统的特点，这一举动可视为东京方面的重要举措。显然，日本将在即将召开的峰会上宣布推出新的合作机制和倡议，重振与中亚国家的合作联系。同时，中亚的地缘政治进步和经济增长为日本提供了新的机遇和动力，”米拉斯·吉恩巴耶夫补充道。

文化交流成果引人瞩目

2020年，东京举行了一场发布会，日本政治、文化和社会团体以及外交使团参加了哈萨克斯坦诗人阿拜·库南巴耶夫作品的日文版首发仪式。同年，日本成立了“阿尔-法拉比中心”，庆祝阿布·纳西尔·阿尔法拉比1150周年诞辰，这一举措使日本民众对哈萨克文化的兴趣愈加高涨。

Фото: Қазақстанның Жапониядағы Елшілігі

2021年，日本政府同意提供370万美元的人道主义援助赠款。不久之后，日本成立了哈萨克人协会。2022年，哈萨克斯坦驻日本大使馆在东京的“Akasaka Kumin Center”举办了庆祝两国建交30周年的“丝绸之路——文化与友谊之桥”哈萨克民族音乐会。目前，两国在旅游领域的文化交流正逐步加强。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】