哈萨克斯坦与日本在旅游领域的合作正在快速发展

哈萨克斯坦旅行社近日在东京和大阪与日本主要旅游市场的代表举行了一系列双边会谈。Skyway、Kompass 和 MLtour 公司与哈萨克斯坦国家航空公司阿斯塔纳航空携手，向 HIS、JATA、JTB、大友旅行社、Tairiku 旅行社和四季旅行社等日本领先企业推介了哈萨克斯坦的旅游潜力。

会谈期间，哈方向日本合作伙伴展示了新的旅游产品和目的地。

哈萨克斯坦代表团还参加了大阪2025世博会框架下的商务活动。在哈萨克斯坦世博会国家会议公司（QazExpoCongress）的支持下，哈萨克旅游国有公司组织了日本企业与哈萨克斯坦旅游运营商之间的B2B对接会。在会谈中，阿斯塔纳航空、Karavansaray Turkistan多功能旅游综合体和开放突厥斯坦旅游信息中心分别介绍了各自的项目。

- 日本游客对哈萨克斯坦的兴趣日益浓厚，我们计划积极发展与该国企业的合作。这是展示哈萨克斯坦旅游潜力、加强双边关系的重要一步。哈萨克旅游国有公司将致力于促进两国旅游企业之间的有效对话。-哈萨克旅游国有公司代理董事长达尼雅勒·赛尔江吾勒说。

专家表示，日本对哈萨克斯坦的兴趣日益浓厚。此外，朝着这一方向开展联合项目将进一步增加两国间的旅游客流量。

【编译：小穆】