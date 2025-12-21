哈萨克斯坦与日本在核能领域签署多项合作文件

据哈萨克斯坦原子能署介绍，相关文件的签署是在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对日本进行正式访问，以及2025年12月18日至20日举行的“中亚—日本”国家元首峰会框架下完成的。

双方签署的文件包括：

——哈萨克斯坦共和国原子能署与日本原子能机构签署的《关于高温气冷反应堆科研与开发合作的谅解备忘录》；

——哈萨克斯坦共和国原子能署与日本原子能机构签署的《关于加强应用研究领域合作的谅解备忘录》；

——哈萨克斯坦国家核中心与日本丸红公用事业服务有限公司（Marubeni Utility Services Ltd.）签署的《关于拓展科研交流合作的谅解备忘录》；

——哈萨克斯坦国家核中心与日本Muroosystems公司签署的《关于乏核燃料及放射性废物处理领域合作的谅解备忘录》；

——哈萨克斯坦国家核中心与日本福井大学核工程研究所签署的《关于和平利用核能领域科研与开发合作的谅解备忘录》；

——哈萨克斯坦核物理研究所、日本原子能机构以及丸红公用事业服务有限公司三方签署的《高温气冷反应堆燃料辐照试验技术经济论证商业合同》。

上述文件的签署，巩固了双方已达成的共识，为进一步拓展哈萨克斯坦与日本在和平利用核能及科学技术合作领域的互动奠定了基础。

此前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在“中亚—日本”对话机制首届峰会上发表讲话时指出，在其对日本的正式访问框架内，哈日双方已签署60余份双边文件，其中包括多项商业协议，总金额超过37亿美元。

此外，据悉，在总统访日期间，“萨姆鲁克—卡泽纳”国家基金旗下公司还签署了9份文件，总价值约15亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】