哈日韩深化高校合作 聚焦人工智能与人才培养

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦正进一步深化与日本、韩国知名高校及科研机构合作，重点推进科学研究、高等教育、人工智能和高层次人才培养等领域合作。

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克近日访问日本东京和韩国首尔，与多所高校及科研机构负责人举行会谈。

在东京，努尔别克分别与东京都立大学和联合国大学（UNU）负责人就师生交流、科研合作、学术流动及可持续发展等议题交换意见，并邀请两校负责人出席今年11月将在阿斯塔纳举行的战略伙伴论坛。

双方还讨论了进一步扩大联合国大学在哈萨克斯坦合作布局的可能性。

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

在首尔，努尔别克与韩国副总理兼科学和信息通信技术部长裴庆勋围绕科学研究、高等教育、人工智能、技术转移、联合科研及人才培养等议题举行会谈。

双方重点讨论了韩国科学技术院（KAIST）在哈萨克斯坦设立分校的计划。该项目将重点培养人工智能、数字技术和工程领域专业人才，并推动联合科研和科技创新合作。

此外，努尔别克还与KAIST、首尔大学（Seoul National University）和高丽大学（Korea University）负责人举行会谈，就学术交流、联合科研以及医学、工程、信息技术等领域人才培养达成进一步合作意向。这些高校目前均已与哈萨克斯坦高校开展合作项目。

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

在双学位项目方面，首尔网络大学（Seoul Cyber University）正与Q大学、阿拉木图人文经济大学和马克苏特·纳里克巴耶夫大学（MNU）开展合作。其中，Q大学已开设计算机科学“1+2+1”双学位培养项目；阿拉木图人文经济大学也计划与首尔网络大学合作推出“信息安全与人工智能”双学位项目。

哈萨克斯坦科学和高等教育部表示，未来双方将继续深化学术流动、联合科研、双学位培养、技术转移及重点科技领域人才培养合作。