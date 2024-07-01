奇姆肯特与胡占德：“Sughd 2024”国际贸易博览会扩大合作前景

博览会期间，哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使乌阿里汗·阿米尔汗诺夫与奇姆肯特市副市长库瓦尼什·朱马别克同吉尔吉斯斯坦索格特州州长拉贾布博伊·艾哈迈德佐达和胡占德市市长沙里夫佐达·菲尔达夫斯举行了会谈。会谈中，各方深入探讨了深化两市合作的潜力，以及在各经济领域实施联合项目的可能性。

此外，在“贸易投资机会与合作潜力”商业论坛上，来自乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、中国和俄罗斯的企业及国际金融组织代表，详细了解了奇姆肯特市的投资前景和潜在机会。

奇姆肯特市代表团此次的参展产品，包括“Bal Textile”纺织公司生产的地毯和地毯制品，“Lux Shoes”工厂生产的鞋类产品，“GraMaD retail”和“Market”商贸连锁店，以及“Colesnikov”蔬菜生产企业的优质产品等。

此次博览会成果显著，奇姆肯特市商务代表团共签署了5份商业文件，并达成了一项总金额达40万美元的合同，为未来进一步深化该市的国际交流与合作奠定了坚实基础。

Фото: Kazinform

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【编译：达娜】