17:07, 25 六月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦与马耳他有意加强合作
（哈萨克国际通讯社讯）欧洲安全与合作组织（OSCE）轮值主席、马耳他外交和欧洲事务与贸易部长伊恩·伯格首次对哈萨克斯坦进行正式访问。哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾与其进行了会晤。
在会谈后的新闻发布会上，努尔特列吾指出，哈萨克斯坦在建设公正国家道路上取得了显著的民主成就。此次访问是对托卡耶夫总统政治、社会和经济改革的有力支持的明证。31年前，两国建立了外交关系。近年来，阿斯塔纳和瓦莱塔之间的政治对话也在迅速发展。
外长还强调了两国在经济和文化-人道主义合作方面的广阔前景。近年来，哈萨克斯坦和马耳他之间的贸易额达到了2.5亿美元。
他指出，双方在会晤中就旅游、加工、矿产勘探和海运物流等有前景的领域达成了合作共识，还特别讨论了为哈萨克斯坦公民简化赴欧签证的相关问题。
“我们认为，这一问题的解决将极大地促进两国多方面关系的积极发展。”
此外，双方还就地区和全球议程上的热点话题交换了意见。外长表示，两国在许多国际问题上有着相似的立场。同时在赫尔辛基最终法案50周年之际，双方还讨论了提高欧安组织在国际舞台上的声誉和作用的相关渠道。
【编译：达娜】