哈萨克斯坦与马耳他有意加强合作

在会谈后的新闻发布会上，努尔特列吾指出，哈萨克斯坦在建设公正国家道路上取得了显著的民主成就。此次访问是对托卡耶夫总统政治、社会和经济改革的有力支持的明证。31年前，两国建立了外交关系。近年来，阿斯塔纳和瓦莱塔之间的政治对话也在迅速发展。

外长还强调了两国在经济和文化-人道主义合作方面的广阔前景。近年来，哈萨克斯坦和马耳他之间的贸易额达到了2.5亿美元。

他指出，双方在会晤中就旅游、加工、矿产勘探和海运物流等有前景的领域达成了合作共识，还特别讨论了为哈萨克斯坦公民简化赴欧签证的相关问题。

“我们认为，这一问题的解决将极大地促进两国多方面关系的积极发展。”

此外，双方还就地区和全球议程上的热点话题交换了意见。外长表示，两国在许多国际问题上有着相似的立场。同时在赫尔辛基最终法案50周年之际，双方还讨论了提高欧安组织在国际舞台上的声誉和作用的相关渠道。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

【编译：达娜】