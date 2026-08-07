电竞与体育融合共生——走进阿斯塔纳“未来运动会—2026”的数字体育世界

（哈萨克国际通讯社讯） 当电子游戏中的比分能够延续到篮球场、足球场乃至格斗擂台，一场比赛同时考验选手的数字竞技能力与现实运动实力，这便是近年来迅速发展的“数字体育（Phygital Sports）”。

7月29日至8月9日，由萨姆鲁克-卡泽纳基金会（Samruk Kazyna）冠名支持的“未来运动会—2026”（Games of the Future 2026，简称GOTF 2026）在阿斯塔纳举行。来自50多个国家和地区的800余名运动员汇聚哈萨克斯坦，在八个比赛项目中展开角逐。这场赛事不仅展示了数字体育的发展方向，也让外界看到了电竞、传统体育与数字技术深度融合的新图景。

一场汇聚数字与现实的国际赛事

本届赛事共设8个竞赛项目，比赛分布在阿斯塔纳4个场馆举行，总奖金超过450万美元。与传统赛事不同，赛事奖金并非只奖励前三名，而是根据各支队伍最终排名进行分配，使更多参赛队伍能够获得奖金。

除了竞技层面的创新，本届赛事在全球传播方面也实现了新的突破。

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根据赛事组委会提供的初步统计数据，赛事开幕后前五天，电视直播、网络直播及社区主播平台累计观看量约达1.85亿次。

赛事通过54家媒体版权合作伙伴和120位社区主播，以16种以上语言向全球传播，整体传播规模约为2025年阿布扎比举办上一届赛事的两倍。

除虎牙（Huya）、哔哩哔哩（Bilibili）、斗鱼（DouYu）、VK、Rutube及Play TV等大型平台外，众多社区主播也借助自身长期积累的电竞社群，将赛事内容传播至不同游戏玩家群体，使赛事触达范围远超传统体育赛事。

赛事组委会主任阿里别克·哈森诺夫（Alibek Khassenov）表示，本届阿斯塔纳赛事最大的特点不仅体现在规模，更在于多种不同竞赛形式能够同步运行。

他说，每个项目都有各自独立的技术要求、竞赛规则和受众群体，而赛事需要在多个场馆内，将全部八项赛事整合进同一套运营体系，同时保持每个项目自身特色和竞技公平性。

数字体育究竟如何比赛？

数字体育最大的特点，在于数字竞技与现实竞技共同决定比赛最终结果。

在混合项目中，运动员首先完成电子游戏比赛，随后进入现实体育比赛，两部分成绩累计计算最终胜负。

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例如：

数字篮球（Phygital Basketball） ：先进行《3on3 FreeStyle》比赛，再进行现实两对两篮球赛；

数字足球（Phygital Football UFL） ：先进行UFL足球模拟器比赛，再进行五人制足球比赛；

数字格斗（Phygital Fighting） ：电子游戏与综合格斗（MMA）结合；

数字射击（Phygital Shooter CS2） ：先进行《反恐精英2》（Counter-Strike 2）比赛，再进行激光枪（Laser Tag）实战对抗；

数字舞蹈（Phygital Dancing）：借助《Just Dance》系统实时识别和评分运动员动作。

数字阶段取得领先，能够为现实比赛建立一定优势，但并不能确保最终获胜。参赛队伍必须根据两部分累计比分不断调整比赛策略，因此数字比赛与现实比赛已成为同一场比赛不可分割的组成部分。

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与此同时，本届赛事还设置了《Dota 2》《Mobile Legends: Bang Bang》《PUBG：Battlegrounds》等纯电竞项目，使数字体育与传统电竞赛事共同构成完整赛事体系。

双重能力成为数字体育运动员的新要求

由于数字体育同时涉及电子游戏和现实运动，运动员必须兼顾两种完全不同的竞技能力。

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职业篮球或足球运动员通常拥有丰富的现实比赛经验，但电子游戏水平仍需提升；而职业电竞选手则必须适应现实竞技带来的体能和战术挑战。

代表东道主参赛、晋级数字篮球八强的阿斯塔纳篮球俱乐部（PBC Astana）首席执行官萨姆松·阿拉凯良（Samson Arakelyan）表示，球队赛前进行了约一个月备战，其中大量训练都围绕电子游戏部分展开。

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他说，球队对现实篮球比赛并不担心，因为所有球员都是职业运动员，而电子游戏仍是未来需要持续加强的重要环节。

他认为，哈萨克斯坦未来应举办更多国内数字体育赛事，而不仅仅是资格赛，让更多运动员能够长期参与这一新兴项目。

电竞比赛同样离不开系统战术

纯电竞项目虽然没有现实运动环节，但同样拥有极高的竞技深度。

本届《PUBG：Battlegrounds》项目总奖金达到100万美元，是奖金最高的赛事之一。

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包括Team Falcons、Twisted Minds、Team Vitality、T1、Virtus.pro等世界知名战队均来到阿斯塔纳参赛。

不少职业选手拥有多年国际赛事经验。例如，Team Falcons选手James“TGLTN”Giezen和Tristan“Shrimzy”Nowicki职业生涯累计奖金均已接近100万美元。

Team Falcons主教练欧文·安德鲁·莫纳汉（Owen Andrew Monaghan）表示，《PUBG》绝不仅仅依靠枪法。

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他说，每支队伍都有固定资源点和行动路线，因此赛前必须详细研究所有对手，不同安全区都会带来不同战术安排，每场比赛都需要大量准备工作。

赛后分析同样重要。

Team Vitality战队经理谢尔盖·布里托克（Sergei Britok）介绍，队伍会回放完整比赛录像，对每一支队伍行动路线进行复盘，分析哪些位置进入方式更合理、手雷投掷是否准确、队员站位是否最佳，甚至研究哪些区域适合构筑掩体，从而不断提升队伍整体竞争力。

电竞与传统体育的界限正在消失

莫纳汉认为，本届赛事最具意义之处，在于它正在不断拉近电竞与传统体育两个群体之间的距离。

他说，越来越多传统运动员开始接触电子游戏，而许多职业电竞选手也拥有长期参与传统体育运动的经历。

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随着电竞产业持续发展，两种文化之间的交集正不断扩大。

未来运动会正向公众展示：电竞玩家同样可以热爱体育运动，而传统运动员也完全能够成为优秀的电竞选手，两种群体正在逐渐融合。

一场大型国际赛事背后的技术体系

未来运动会并非以国家队参赛，而是以职业俱乐部、电竞组织和数字体育俱乐部为参赛主体，不同国籍运动员可以共同组成一支队伍参赛。

然而，当所有队伍汇聚阿斯塔纳后，赛事组织者必须保证四个场馆、八项赛事同步高效运行。

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不同场馆分别配置了游戏设备、比赛场地、摄像系统、灯光系统、音响系统和通信网络，同时需要将游戏数据与现场直播画面、解说、现场大屏以及电视转播图形实时同步。

哈森诺夫表示，从技术角度来看，这是目前最复杂的大型赛事项目之一，赛事整合了大量现代数字技术，需要确保所有独立系统共同构成一套稳定运行的完整生态体系。

据了解，本届赛事共部署约1750平方米LED显示屏、1200余套智能灯光设备，并通过增强现实（AR）技术在直播中实时呈现比分、数据统计及虚拟画面。

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赛事供电系统总容量达到7.5兆瓦，并配备17台柴油发电机，为赛事服务器、计分系统、通信系统及直播设备提供全天候备用电力保障。

留给阿斯塔纳的不只是一次赛事

赛事组委会预计，本届未来运动会将吸引约1万名国际游客来到阿斯塔纳，可为航空、酒店、餐饮、出租车等相关行业带来约1000万至1200万美元的经济收入。

不过，对于哈萨克斯坦而言，这场赛事更重要的意义或许并不止于短期经济效益。

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根据赛事规划，本届赛事采购建设的大量技术设备未来将继续服务国际赛事举办，并用于建设数字体育中心、电竞学院及专业训练基地，同时也将为阿斯塔纳承办2027年国际电子竞技联合会（IESF）世界电子竞技锦标赛提供重要基础设施保障。

随着数字技术不断重塑体育产业，未来运动会正在成为连接电竞、传统体育与数字经济的重要平台，而阿斯塔纳也借助这场国际赛事，进一步迈向全球数字体育发展的新舞台。