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    11:41, 12 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与阿富汗同意重启联合基础设施项目合作

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦外交部消息，政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾在访问阿富汗期间，与阿富汗工业与贸易部代理部长努里丁·阿齐齐举行会谈，双方就重振联合基础设施项目达成一致。

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    Фото: ҚР СІМ

    会谈中，双方重点讨论了铁路运输、农业、数字基础设施、矿产资源开采以及双边贸易发展等多个合作方向。哈方指出，哈萨克斯坦在化工、农业、燃料和矿物肥料产品供应方面具备扩展出口的潜力，愿与阿方加强相关合作。

    根据哈萨克斯坦外交部发布的信息，双方重申了依据已签署的贸易经济合作路线图将双边贸易额提升至30亿美元的共同目标。

    此次会谈中，双方特别关注了基础设施项目的推进。努尔特列吾表示，哈萨克斯坦企业有意参与阿富汗境内的大型项目建设，尤其是涉及连接巴基斯坦港口的“图尔贡迪—赫拉特”铁路建设项目。目前，双方相关主管部门已就此签署了合作备忘录。

    此外，哈方还强调了对阿富汗人道援助的重要性，包括继续向该国提供粮食、基本生活物资和药品，以支持其社会稳定与民生保障。

    会谈最后，双方一致同意在优先领域继续推动务实合作，保持多层级协调机制的高效运行，并加强两国政府相关部门之间的沟通与对接。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 阿富汗
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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