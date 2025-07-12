哈萨克斯坦与阿富汗同意重启联合基础设施项目合作

会谈中，双方重点讨论了铁路运输、农业、数字基础设施、矿产资源开采以及双边贸易发展等多个合作方向。哈方指出，哈萨克斯坦在化工、农业、燃料和矿物肥料产品供应方面具备扩展出口的潜力，愿与阿方加强相关合作。

根据哈萨克斯坦外交部发布的信息，双方重申了依据已签署的贸易经济合作路线图将双边贸易额提升至30亿美元的共同目标。

此次会谈中，双方特别关注了基础设施项目的推进。努尔特列吾表示，哈萨克斯坦企业有意参与阿富汗境内的大型项目建设，尤其是涉及连接巴基斯坦港口的“图尔贡迪—赫拉特”铁路建设项目。目前，双方相关主管部门已就此签署了合作备忘录。

此外，哈方还强调了对阿富汗人道援助的重要性，包括继续向该国提供粮食、基本生活物资和药品，以支持其社会稳定与民生保障。

会谈最后，双方一致同意在优先领域继续推动务实合作，保持多层级协调机制的高效运行，并加强两国政府相关部门之间的沟通与对接。

【编译：达娜】