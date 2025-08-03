哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦外长会晤 商定推动多领域合作

根据吉尔吉斯斯坦外交部消息，双方重点讨论了在政治、经贸、交通运输、水利能源、文化人文和移民管理等领域的合作前景，并就两国在国际和区域组织框架下的协作交换了意见。

双方一致认为，当前两国高层间保持着互信的政治对话，表示将继续致力于深化双边关系，推动各层级合作不断迈上新台阶。

Фото: МИД КР

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会谈中，两国外长特别强调需进一步强化经贸合作、推进联合投资项目、改善边境口岸设施建设，并确保人员和货物在哈吉边境的自由流通。

此外，双方还审议了两国元首和政府首脑此前达成的重要协议的执行情况，并就今年底前举行双边高层访问和会议的计划进行了讨论。重点讨论了为哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫即将对吉尔吉斯共和国进行正式访问所做的筹备工作。

会谈最后，两国外长共同草签了即将在两国总统主持下召开的第七届哈萨克斯坦－吉尔吉斯斯坦最高国家间理事会会议的相关文件，为后续合作打下基础。

【编译：达娜】