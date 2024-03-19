哈萨克斯坦与亚美尼亚外长会谈 双方签署合作规划

努尔特列吾表示，亚美尼亚是哈萨克斯坦的友好睦邻和久经考验的伙伴。当前，友好合作条约为扩大和加深两国关系奠定了坚实基础。双方有许多共同点，哈方愿意努力实现共同目标，促进两国人民的福祉和繁荣。

会谈双方重申了本着睦邻友好、相互尊重和伙伴关系原则进一步深化合作的意愿，并强调了加强高级别政治对话的重要性。

双方注意到2023年相互贸易的积极成果，指出双边贸易增长了23.1%，达到5300万美元。双方一致认为，目前的贸易水平有潜力进一步提升，这需要共同努力寻找新的机遇。

此外，会谈还涉及了两国生产和金融资源整合以及投资领域的合作前景。双方还规划了在高科技、数字化、农产品互供、建筑等领域的合作路径。

双方积极评价了中小企业在推动经贸和投资联系方面的作用，并指出目前哈萨克斯坦有435家亚资企业，亚美尼亚则有100多家哈资企业。

在文化和人文领域，双方强调了合作的积极势头，并就加强文化、教育和科学领域的合作交换了意见。双方一致认为，在哈萨克斯坦和亚美尼亚互办文化周活动具有重要意义。

会谈结束后，哈萨克斯坦和亚美尼亚外交部签署了2024-2025年合作规划。

【编译：阿遥】