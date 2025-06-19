哈萨克斯坦与欧盟深化水资源及废物管理领域生态合作

会议聚焦确保水安全、发展跨境合作、提高用水效率及推动循环经济转型。双方探讨了哈萨克斯坦与欧盟在引入生态技术、吸引投资及分享先进经验方面的合作前景。

总理强调，在水资源压力加大的背景下，合理且可持续管理水资源至关重要。哈萨克斯坦正实施水资源管理发展规划，重点包括更新水务基础设施及提升农业用水效率。

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会议积极评价了哈欧跨境合作框架下的一系列举措，如“中亚可持续能源连接”（SECCA）项目中的可持续用水和能效试点项目，以及“欧洲水资源、能源和气候变化团队倡议”作为吸引水务领域私人投资的工具。

废物管理方面，过去十年哈萨克斯坦废物回收率从1%增至25%，计划到2030年达40%。会议强调扩大生产者责任制及发展废物能源利用基础设施的重要性。

总理表示，加强哈欧伙伴关系将为生态创新、联合基础设施项目及推进“绿色”议程开辟新机遇。他引用总统托卡耶夫的话强调，哈萨克斯坦重视可持续水资源管理及与欧盟的对话，呼吁各方共同实施具体项目、推广技术及推动生态行为转型。

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欧盟大使阿列什卡·西姆基奇表示支持哈萨克斯坦废物管理项目，并鼓励参与“地平线欧洲”研究计划。德国大使莫妮卡·伊韦尔森提到“绿色中亚”倡议下在水资源、能源及气候领域的合作，包括跨境河流管理经验交流及防灾气候档案编制。芬兰大使亚内·海斯卡宁介绍芬企在哈推广的工业和市政污水处理节能技术。荷兰代表马丁·范布伦透露荷兰-比荷卢公司联盟计划在阿克套建设日产15万立方米海水淡化厂，并支持建立国家级洪水预警系统。

欧洲企业代表提出推广水循环利用技术、减少损耗及应用数字化水务管理平台的建议，涉及本地化生产、建立技术中心及扩展污水处理数学建模经验。

会上，哈方水资源和灌溉第一副部长努尔兰·阿尔达姆扎罗夫、生态和自然资源副部长卓马尔特·阿利耶夫及“巴伊铁列克”控股公司代理主席叶尔赛因·哈米托夫回答了相关提问。

【编译：木合塔尔·木拉提】