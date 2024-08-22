哈萨克斯坦与塔吉克斯坦——优势互补、相互信赖的伙伴

（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于8月22日至23日对塔吉克斯坦共和国进行国事访问。根据计划，两国高层之间将举行大规模谈判并签署多项旨在加强各领域合作的重要文件。

在这一重要的外事活动框架下，哈萨克国际通讯社（Kazinform）将通过本文为读者梳理哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的关联，以及此次访问的重要价值所在。

政治合作

同为中亚国家的哈萨克斯坦和塔吉克斯坦，于1993年1月7日正式建立双边外交关系。同年，塔吉克斯坦在哈萨克斯坦设立外交使团，而哈萨克斯坦在1998年4月设立驻塔吉克斯坦的独立使团，并在2001年将其升级为大使馆。

自此以后，两国关系迎来了稳定高速的发展阶段。2022年5月，两国议会上院合作委员会第一次会议举行，并签署2022-2024年议会间合作发展行动计划。

2023年5月，两国元首签署了合作宣言。去年8月，在哈萨克斯坦举办了塔吉克斯坦文化日活动。

经贸往来

塔吉克斯坦和哈萨克斯坦的相互贸易额在2015年首次超过7.5亿美元大关。 而到了2020年，尽管受到新冠疫情的影响，两国双边贸易额依然达到了7.914亿美元。

此后，双边贸易数据保持着稳定的增长。去年，两国贸易额达11.3亿美元。其中哈萨克斯坦出口8.6亿美元，而塔吉克斯坦出口2.71亿美元。

2024年前5个月，双边贸易额达4.646亿美元。

两国政府计划未来将贸易额提升到到20亿美元/年。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦主要向塔吉克斯坦出口小麦、天然气、氧化铝和氢氧化物、小麦粉、大麦、面食产品和氰化物等。

塔吉克斯坦则向哈萨克四天供应铜和锌、铅矿石和精矿、干果、葡萄、洋葱、大蒜、矿物质和碳酸饮料、杏、樱桃和桃子等。

目前，有504家塔吉克斯坦法人实体及其分支机构在哈萨克斯坦开展业务。在哈萨克斯坦的哈塔合资企业有90多家。

2005年至2023年间，哈萨克斯坦对塔吉克斯坦经济的投资总额达到了5.76亿美元。投资主要方向为金融服务、通讯、能源、贸易、建筑、工业、地质勘探和采矿等领域。

人文互动

在塔吉克斯坦首都杜尚别设有哈萨克斯坦国家文化中心。

据非官方数据，塔吉克斯坦约有2000名哈萨克人。而根据哈萨克斯坦共和国人口普查，2021年在哈萨克斯坦的塔吉克人人数为49 827人。

2022年，在哈萨克斯坦大使馆的支持下，于杜尚别电影院举办了哈萨克斯坦电影放映活动。

2023年两国建交30周年之际，来自哈萨克斯坦突厥斯坦州的艺术团在杜尚别举办了一场盛大的音乐会。

Фото: Ақорда

2023年8月，在塔吉克斯坦总统对哈萨克斯坦进行的访问框架下，于哈萨克斯坦首都及阿拉木图、奇姆肯特等多个城市，举行了一系列文化活动。

两国此前还在杜尚别举行了哈萨克斯坦和塔吉克斯坦妇女论坛。

Фото: Ақорда

教育领域合作也在不断发展。自2022年起，哈萨克斯坦高等教育机构将招收塔吉克斯坦公民的公费名额增至100人。目前，约有400名塔吉克斯坦公民在哈萨克斯坦留学，约100名哈萨克斯坦公民在塔吉克斯坦留学。

中亚——凝聚欧亚大陆的关键

欧盟外交高级代表何塞普·何塞普·博雷利在不久前表示，“今天，中亚国家正处于一切的中心”。而在阿斯塔纳召开的上合峰会上，上合的成员国也均强调了中亚地区是该组织的核心所在。

哈萨克斯坦总统战略研究所亚洲研究部首席专家博拉特·奥尔巴耶夫认为，中亚正在成为国际关系格局和地缘政治新格局的关键地带。

Фото: ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ

- 中亚的共同目标，是实现欧亚大陆的经济一体化。这就是为什么他的前景广阔。在这方面，塔吉克斯坦被认为是“C5”一体化进程中不可或缺的积极参与者。这个国家在地区安全体系中发挥着重要作用。阿斯塔纳和杜尚别是独联体、集体安全条约组织、上合组织、伊斯兰会议组织、红十字国际委员会和伊斯兰粮食安全组织的共同成员。

塔吉克斯坦是一个多山的国家，其境内有一千多座山地冰川，阿姆河、锡尔河等许多河流都发源于此。中亚70%的水资源发源于该国境内。因此，从水电潜力的角度来看，塔吉克斯坦具有重要的优势。 - 专家说。

奥尔巴耶夫还提到，塔吉克斯坦矿产资源丰富。世界上最大的银矿床之一“Ulken Konimansur”位于索格特州（粟特州）。该地区还生产宝石、铀、金、煤、铝等贵金属。

- 哈萨克斯坦与塔吉克斯坦正在不断探讨加强双边在能源、工业、交通、农业、教育科技、数字化、旅游等领域的互动问题。哈萨克斯坦的产品在塔吉克斯坦可以说始终受到青睐，特别是哈萨克斯坦生产的铁路机车、货车、小麦、面粉等农产品。今年哈国计划将出口产品种类增加至85个，这有望使贸易额增加1.9亿美元。反过来，哈萨克斯坦市场上对塔吉克斯坦蔬菜和水果的需求也非常旺盛。此外，我国有兴趣从罗贡水电站购买电力，并通过供应技术设备方式换取塔吉克斯坦的巴赫里水库的灌溉水供应。

此外，哈萨克斯坦的数字技术也具有吸引力。 2023年，哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）通过捐赠形式，向塔吉克斯坦提供了电子政府 eGov平台的IT产品。与此同时，100名塔吉克斯坦专业技术人员在哈萨克斯坦信息技术学校和研究机构接受培训。

在遭遇困难时，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦一贯守望相助。哈萨克斯坦今年爆发了严重的春季洪水，期间，塔吉克斯坦人民向我们北部地区的受灾人民提供了食品、饮用水和建筑材料等人道主义援助。- 奥尔巴耶夫说。

专家表示，两国政治互信已达到前所未有的高水平阶段。2015年双方签署了《战略伙伴关系条约》，而去年则签署了《联盟行动宣言》。

此次哈萨克斯坦总统托卡耶夫对杜尚别的访问期间，两国很可能会达成一项联盟关系条约。如果这一文件得到双方的签署和批准，就意味着两国将承担相互保障安全的义务。

通过多年来的合作，塔吉克斯坦已经表现出自己是可信赖的伙伴。因此，两国将有望通过一系列为发展经贸关系、贸易、产业合作和人文关系创造有利条件的重要合作文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】