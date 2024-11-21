托卡耶夫与欧尔班举行联合新闻发布会

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和匈牙利是有着深厚历史渊源的兄弟国家。尽管多瑙河与阿尔泰山相距遥远，但两国是命运相连的国家，拥有共同的愿望和梦想。

- 三十年前，哈萨克斯坦在匈牙利设立了大使馆，这是我国在中欧地区的首个大使馆。从那时起，两国关系稳步发展，我们之间只有友谊和善意。两国拥有巨大的经济潜力，充分利用这一潜力至关重要。因此，此次访问的主要目标是为双边合作注入新的动力。匈牙利是哈萨克斯坦在欧盟的可靠战略伙伴。今天，两国之间牢固的政治合作和紧密的经济联系，正是这一伙伴关系的明证。我刚刚与欧尔班总理举行了富有成果的会谈。在去年欧尔班总理访问阿斯塔纳期间，我们达成了许多协议。今天，我们重新审视了这些协议，并探讨了合作的新方向。今年是两国建立战略伙伴关系的十周年。会谈中，双方讨论了伙伴关系的未来发展。开展有效的政治对话以及实施共同经济项目是非常重要的任务。此外，多边合作也需要进一步加强。为此，我们今天发表了联合声明。加强哈萨克斯坦与匈牙利之间的多方面联系，符合两国人民的利益。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，在全球经济和能源危机背景下，尽管面临挑战，但两国间贸易额逐年增长，2022年与前一年相比增长了9%。

- 我们的目标是将双边贸易额提高到10亿美元。哈萨克斯坦已准备向匈牙利出口价值7亿美元的95种商品，这些商品包括能源、冶金、石化、机械制造、农业和建筑领域的产品。此外，匈牙利企业对哈萨克斯坦的投资项目表现出浓厚兴趣。自2005年以来，匈牙利在哈萨克斯坦的投资总额已达3.7亿美元。我与‘MOL集团’、‘OTP集团’和‘Gedeon Richter’公司的负责人会面，并与‘UBM集团’签署了一项建设三家饲料厂的协议，项目总值为6200万美元。振兴经济合作是时代的要求。我们需要充分利用稀有金属、水资源和农业领域的潜力。此外，增加商品种类、引进创新技术，加强能源、数字化和交通领域的合作是非常重要的任务。通过这些措施，我们将发展合作的新方向。哈萨克斯坦-匈牙利政府间委员会和战略理事会在促进双边贸易和投资合作方面发挥了重要作用。 - 托卡耶夫总统说。

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总统表示，两国代表团在会谈中讨论了跨里海国际运输走廊作为重要战略贸易通道的潜力。

- 今天，“KTZh Express”、“L.A.C. Holding”和“Xi'an Free Trade Port Construction and Operation”公司签署了合作备忘录。这是区域经济合作的一个典范。该文件将加强两国之间的贸易和运输联系，推动基础设施、物流和国际贸易的发展。亚洲到欧洲通过陆路运输的货物中，有85%途经哈萨克斯坦。未来，这一通道每年将运输1000万吨货物。 - 托卡耶夫总统说道。

文化领域方面，总统指出，双方达成一致，将通过具体举措加强文化和人道主义领域的联系。

- 今年在阿斯塔纳举行的世界游牧民族运动会上，匈牙利代表队积极参与。对此，我表示感谢。这类活动展示了我们文明和历史的共同根源，加深了兄弟民族之间的联系。在匈牙利政府的支持下，过去十年间，哈萨克斯坦学生获得了奖学金，有数千名青年在匈牙利的高等院校完成了学业。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统总结发言时指出，哈萨克斯坦与匈牙利在联合国、突厥国家组织、欧洲安全与合作组织等框架下的多边合作取得了显著进展。他特别强调，匈牙利总理维克多·欧尔班在突厥国家组织的工作中积极参与，为扩大突厥世界一体化作出了重要贡献。

匈牙利总理维克多·欧尔班则回忆道，哈萨克斯坦总统上一次访问匈牙利是在17年前。他指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此次国事访问对于扩大两国战略伙伴关系具有重要意义。

- 在会谈中，我们不仅讨论了加强双边经贸关系的问题，还谈到了两国人民的友谊和共同的历史渊源。总体而言，发展贸易、寻找新的能源资源以及建立国际能源运输通道符合两国的共同利益。今天，我们与托卡耶夫总统一致同意，尽最大努力充分利用匈牙利和哈萨克斯坦经济合作的潜力。 - 欧尔班说。

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【编译：达娜】