托卡耶夫与俄罗斯总统普京举行双边会谈：持续深化经贸、教育与人文交流

双方指出，哈萨克斯坦与俄罗斯在睦邻友好和同盟精神指引下不断发展的多领域合作，正呈现强劲发展势头。

普京对哈萨克斯坦顺利举行库鲁尔泰选举表示祝贺。他指出，投票结果充分表明，托卡耶夫总统围绕进一步推动哈萨克斯坦发展、巩固国内政治稳定、促进经济发展以及提升人民生活质量等问题提出的战略方针，获得了广泛支持。

托卡耶夫总统对俄方领导人的祝贺表示感谢，并介绍了宪法改革框架下正在推进的相关工作。

“哈萨克斯坦现代化进程将继续按照符合国家利益的方向推进。绝不能开展徒有其名、没有实际内容的改革，我们对此有着清醒认识。首先，我们必须着眼于人民的未来。至于双边合作，我认为，您今年5月对阿斯塔纳进行的国事访问取得了成功，从访问性质来看，也可以说是一次历史性访问。目前，两国政府已经开始落实所有已签署的协议。正如您所指出的，双边贸易正在快速发展，与去年相比实现了增长。俄罗斯过去是、现在仍然是我国最主要的投资和贸易伙伴。我将全力支持这一进程。”托卡耶夫表示。

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普京高度评价了两国关系在各领域取得的积极进展。

“去年两国商品贸易额表现良好，今年也继续保持增长。我们在许多问题上开展着密切合作。当前议程既包括大型项目，也包括日常事务。两国政府间委员会正在积极开展工作，我们应当感谢他们认真落实双方达成的各项协议。尤其令人高兴的是，两国在人文领域的联系日益活跃。目前有6万名哈萨克斯坦学生在俄罗斯高校学习。不久前，哈萨克斯坦一所顶尖高校的分校也在鄂木斯克市正式成立。可以说，双方在所有问题上都形成了相互理解。今天，我们有机会就这些议题进行详细讨论。”普京表示。

两国元首重点就进一步加强经贸和投资合作的前景，以及在双方共同关心的领域推进联合项目等问题交换了意见，并就国际和地区议程中的热点问题进行了讨论。

据此前报道，8月31日，应吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫邀请，托卡耶夫总统抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行工作访问，并将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议及“上合组织+”模式会议。

值得一提的是，托卡耶夫总统在吉尔吉斯斯坦比什凯克会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

托卡耶夫总统在比什凯克现场观看了第六届世界游牧民族运动会开幕式。