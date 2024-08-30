哈萨克斯坦与世界银行将推出新合作战略

会议中，世界银行中亚地区负责人塔提亚娜·普罗斯库里亚科娃、世界银行驻哈萨克斯坦常驻代表安德烈·米赫涅夫，以及IFC在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的区域经理扎法尔·哈希莫夫等人共同参与了讨论。

拜巴扎尔沃夫强调，当前哈萨克斯坦与世界银行在涉及广泛经济问题的多个领域建立了紧密的合作关系。世界银行代表也表达了对资助新项目的兴趣，特别是在交通和物流、基础设施、能源和公共事业等对国家经济发展具有重大意义的领域。

根据副总理的介绍，哈萨克斯坦与世界银行正就2025至2030年的新五年期框架合作战略进行协商。该战略将明确世界银行在哈萨克斯坦的主要工作方向，包括支持公共部门改革、保障宏观经济和财政稳定、金融领域的发展、农业转型以及数字化发展。

- 多年来，我们与世界银行建立了互惠互利的合作关系，并高度评价世界银行为哈萨克斯坦发展所做出的贡献。我们非常重视这一旨在支持国内改革的伙伴关系，以实现更具包容性和可持续性的国家发展。 - 拜巴扎尔沃夫总结道。

【编译：达娜】