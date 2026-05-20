托卡耶夫总统与肯尼亚总统举行小范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与到访的肯尼亚总统威廉·鲁托举行小范围会谈。

托卡耶夫对威廉·鲁托率大型企业代表团访问阿斯塔纳表示感谢，并指出这体现出肯方致力于深化两国合作的坚定意愿。

- 肯尼亚是哈萨克斯坦在非洲非常重要的合作伙伴。贵国在非洲大陆政治和经济领域发展迅速，双方在诸多方向上都拥有扩大合作的新机遇。对此我们感到十分高兴，并相信能够成功推动双方合作不断向前发展。 - 托卡耶夫说。

他指出，双方当天将重点讨论经贸及人文合作前景。与此同时，内罗毕作为非洲重要国际中心，长期驻有联合国系统机构。鉴于此，哈萨克斯坦已决定在内罗毕设立大使馆。

Фото: Акорда

威廉·鲁托则表示，肯尼亚将哈萨克斯坦视为发展贸易与投资合作的重要物流枢纽。

他指出，目前两国贸易额已呈增长趋势，肯尼亚希望借助哈萨克斯坦进入欧亚市场，扩大本国主要农产品出口。

鲁托还表示，访问期间双方将签署一系列文件，为深化双边合作奠定法律基础，并为未来合作开辟新机遇。

根据此前报道，托卡耶夫总统20日在首都独立宫举行隆重的欢迎仪式，欢迎肯尼亚总统威廉·鲁托对哈萨克斯坦进行国事访问。

【编译：达娜】