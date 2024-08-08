托卡耶夫总统与米尔济约耶夫总统举行小范围会谈

托卡耶夫总统热烈欢迎米尔济约耶夫总统的到访，并强调此次访问对推动两国合作与同盟关系发展具有重要意义。

-哈萨克斯坦人民高度关注您的此次访问，这反映了许多问题。近年来，两国关系发生了根本性的积极变化。我们将竭尽全力，不断充实双边合作的具体内容。这次访问非常重要，因为我们将签署文件，明确两国合作与同盟关系的具体方向。-托卡耶夫表示。

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米尔济约耶夫总统对托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并指出此次访问具有历史意义。

-今天的会晤将进一步巩固两国人民之间源远流长的友谊和睦邻关系，并将战略伙伴关系与同盟关系提升到新的高度。-米尔济约耶夫指出。

双方在会谈中讨论了进一步加强政治、经贸、交通运输、投资、能源、农业、水利、人文和工业等领域合作的前景，并就国际和地区热点问题交换了意见。

两国元首满意地指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦关系在各个领域都在稳步发展。

【编译：阿遥】