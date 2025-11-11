乌拉尔：哈萨克斯坦与俄罗斯企业家探讨区域合作新路径

会议由西哈州企业家协会会长穆拉特·扎克巴耶夫主持。开幕致辞中，他指出，西哈州与俄罗斯五个地区接壤，地理位置紧邻俄罗斯重要的工业和交通枢纽，为两国在贸易、物流、工业合作和联合投资等领域的发展提供了有利条件。

—多年来，西哈州一直作为连接两国经济利益的重要桥梁，促进了边境地区的稳定发展。今年1月至8月，西哈州与俄罗斯的外贸额达到5.044亿美元，比去年同期的4.591亿美元增长了9.8%。-扎克巴耶夫说。

哈萨克斯坦—俄罗斯商业理事会哈方分部副主席巴尔佐尼·纳比耶夫在发言中表示，多年来，该理事会已成为两国企业界之间值得信赖的机构与高效的经验交流平台。

—我们当前特别关注工业化、生产技术更新和进口替代等项目。而这些进程的核心，是劳动者——合格的专家与技艺精湛的工匠。工人职业技能是任何生产体系的基石，也是经济稳定增长的基础。没有高素质的专业人员，即使是最先进的工程理念也难以实现。我们建设的结构、生产的产品，其质量、可靠性和耐久性，都取决于这种技能、纪律与责任感。-纳比耶夫指出。

他补充说，哈萨克斯坦企业长期以来与俄罗斯同行保持着密切合作，实施了多项重要的基础设施项目。同时，哈萨克斯坦正系统推进技术工人培养工作。近年来，国家积极发展“双元制”教育模式，将理论学习与生产实践相结合；在大型企业附近建立行业资格中心和生产实训基地，并实施提升和再培训专业人才的国家项目。

Фото: Бауыржан Ширмединұлы

哈萨克斯坦—俄罗斯商业理事会俄方分部副主席娜塔莉亚·克留奇科娃在发言中强调，区域间论坛一直致力于探讨最具现实意义的合作议题。

—哈萨克斯坦宣布2025年为工人职业技能年，这对于俄罗斯而言，同样是经济与工业合作的重要方向。在当前全球经济形势下，工业被视为稳定发展的基础。根据去年及今年上半年数据，两国经济均保持稳定增长，双边合作关系不断深化。截至2025年9月，在哈萨克斯坦注册的哈俄合资企业已超过2.3万家。-克留奇科娃说。

会上，MSP集团股份公司副总经理尼基塔·班采金、库布雷有限责任公司董事扎乌列·别热克舍娃，以及两国多家企业和教育机构的代表也分享了各自的经验与看法。

据此前报道，11月6日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在西哈州重点检查了工业和民生基础设施的发展情况，并了解即将在乌拉尔市举行的哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛的筹备进展。

【编译：阿遥】